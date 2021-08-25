 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 августа

24 августа

Популярное

В Бурятии оштрафовали виновного за подтопление в селе

В Бурятии оштрафовали виновного за подтопление в селе
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Оросительная система не содержалась в надлежащем состоянии

Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации мелиоративной системы - главного водозаборного сооружения Сундулгинской оросительной системы. Из-за этого возникла угроза затопления жилых домов села Старая Курба.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае село Старая Курба в Заиграевском районе Бурятии оказалось подтопленным. Подтопленной оказалась придомовая территория двух жилых домов, уровень воды составлял не более 15 см.

Прокурорской проверкой установлено, что должностным лицом ФГБУ «Бурятмелиоводхоз» не содержалось в надлежащем состоянии главное водозаборное сооружение Сундулгинской оросительной системы. В результате это сооружение повреждено, создана угроза затопления жилых домов села Старая Курба.

По результатам проверки в адрес врио директора ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. По постановлению прокуратуры района ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии оштрафовали виновного за подтопление в селе
В Бурятии оштрафовали виновного за подтопление в селе
Общество, 25.08.2021
Оросительная система не содержалась в надлежащем состоянии
Работы школьников Читы покажут на выставке в Пекине
Работы школьников Читы покажут на выставке в Пекине
Общество, 25.08.2021
Выставка юных художников будет посвящена предстоящей зимней Олимпиаде
В Иркутске запишут воспоминания семей репрессированных
В Иркутске запишут воспоминания семей репрессированных
Общество, 25.08.2021
Интервью будут демонстрироваться в экспозиции музея ГУЛАГа
В Улан-Удэ днём до +22
В Улан-Удэ днём до +22
Общество, 25.08.2021
Ночные температуры в Бурятии опускались до +1
В кинотеатрах Бурятии пройдёт «Ночь кино»
В кинотеатрах Бурятии пройдёт «Ночь кино»
Общество, 24.08.2021
В Улан-Удэ «Современник» и «Седьмое небо» бесплатно покажут три российские картины
Бурятский театр примет участие в фестивале в Крыму
Бурятский театр примет участие в фестивале в Крыму
Общество, 24.08.2021
Он покажет моноспектакль по произведению Эрнеста Хэмингуэя
Мастеров Бурятии приглашают на выставку-конкурс «Уран дархан»
Мастеров Бурятии приглашают на выставку-конкурс «Уран дархан»
Общество, 24.08.2021
Победители разделят призовой фонд в 1,8 млн рублей
В Забайкалье мальков сазана выпустят в озеро Шакша
В Забайкалье мальков сазана выпустят в озеро Шакша
Общество, 24.08.2021
В акции примут участие работники рыбоохраны и школьники
Отель на Байкале поборется за звание лучшего отеля из дерева
Отель на Байкале поборется за звание лучшего отеля из дерева
Общество, 24.08.2021
Глэмпинг в Листвянке вошёл в шорт-лист конкурса
Изделия мастеров Бурятии впервые представят на «Улице Дальнего Востока»
Изделия мастеров Бурятии впервые представят на «Улице Дальнего Востока»
Общество, 24.08.2021
На выставке продемонстрируют подарки и сувениры в этническом стиле
В Бурятии прошёл фестиваль «Эргэне Кун»
В Бурятии прошёл фестиваль «Эргэне Кун»
Общество, 24.08.2021
Фестиваль был нацелен на популяризацию истории, культуры и географии республики
В Иркутске молодёжь распишет въездную стелу
В Иркутске молодёжь распишет въездную стелу
Общество, 24.08.2021
Стартовал открытый конкурс эскизов по росписи стелы на Качугском тракте
В Улан-Удэ поздравили участников Великой Отечественной
В Улан-Удэ поздравили участников Великой Отечественной
Общество, 24.08.2021
В России отметили годовщину победы в Курской битве
В Монголии начато строительство новой железной дороги
В Монголии начато строительство новой железной дороги
Общество, 24.08.2021
Проект стал основным решением проблемы пробок на дорогах Улан-Батора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^