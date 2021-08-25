В Бурятии оштрафовали виновного за подтопление в селе

Оросительная система не содержалась в надлежащем состоянии
Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации мелиоративной системы - главного водозаборного сооружения Сундулгинской оросительной системы. Из-за этого возникла угроза затопления жилых домов села Старая Курба.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае село Старая Курба в Заиграевском районе Бурятии оказалось подтопленным. Подтопленной оказалась придомовая территория двух жилых домов, уровень воды составлял не более 15 см.
Прокурорской проверкой установлено, что должностным лицом ФГБУ «Бурятмелиоводхоз» не содержалось в надлежащем состоянии главное водозаборное сооружение Сундулгинской оросительной системы. В результате это сооружение повреждено, создана угроза затопления жилых домов села Старая Курба.
По результатам проверки в адрес врио директора ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. По постановлению прокуратуры района ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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