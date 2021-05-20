Уровень воды в подтопленном селе в Бурятии снижается





Для оценки ситуации на место выехала межведомственная рабочая группа МЧС. Она установила, что подтоплена придомовая территория двух жилых домов, уровень воды составляет не более 15 см.







Силами Заиграевского филиала ФГБУ «Управление» Бурятмелиоводхоз» проведены работы по снятию напряжения в русле оросительной системы и укреплению дамбы. Сейчас уровень воды падает. Вода по уклону местности с территории домов уходит самостоятельно. Дополнительные мероприятия по отводу воды не требуются.







