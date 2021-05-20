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Уровень воды в подтопленном селе в Бурятии снижается

Уровень воды в подтопленном селе в Бурятии снижается
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Местами уровень воды достигал 25 см

Как сообщал «Байкал-Daily», село Старая Курба в Заиграевском районе Бурятии оказалось подтопленным.

Это произошло из-за повреждения запорного устройства оросительной системы на рек Уда. Подтоплены оказались придомовые территории жилых домов по улице Центральная. Уровень воды во дворах составляет от 5 до 25 см. Подтопленных домов нет, сообщили накануне вечером в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

- Работы по восстановлению оросительной системы проведены, вода в населённый пункт не поступает. К работам по её укреплению были привлечены силы и средства Заиграевского филиала ФГБУ «Управление» Бурятмелиоводхоз», четыре самосвала, один погрузчик, - отметили в пресс-службе ведомства. 


Для оценки ситуации на место выехала межведомственная рабочая группа МЧС. Она установила, что подтоплена придомовая территория двух жилых домов, уровень воды составляет не более 15 см.

Силами Заиграевского филиала ФГБУ «Управление» Бурятмелиоводхоз» проведены работы по снятию напряжения в русле оросительной системы и укреплению дамбы. Сейчас уровень воды падает. Вода по уклону местности с территории домов уходит самостоятельно. Дополнительные мероприятия по отводу воды не требуются.

Обстановка стабилизировалась. Ухудшение обстановки не прогнозируется.

Проводится мониторинг и подворовый обход местных жителей.


подтопление
 
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