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Бурятская певица посвятила клип памяти отца

Бурятская певица посвятила клип памяти отца
Общество, 
По словам артистки, песня - это ностальгия по отцу и воспоминания про счастливое детство

Бурятская певица Чингисма Жапова представила клип на песню «Абын зурхэн» (Отцовское сердце, отцовская любовь – ред.). Композицию и музыкальный ролик она посвятила памяти своего отца Андрея Лубсановича Жапова.

- Песня «Абын зурхэн» - это ностальгия по отцу, воспоминания про счастливое детство, юность, когда отец был рядом. «Мой папа, мой друг и мой ангел-хранитель, ты в моём сердце навсегда...». Слова песни написала поэтесса Дарима Дулмаева, моя землячка, которая услышала и почувствовала мысли моей души, а музыку сочинил монгольский композитор Будрагчаа Сэвэнсурэн по моей просьбе, - рассказала артистка.


Также она поблагодарила всех, кто помогал ей в создании этого видео.

- Благодарю заслуженную артистку Бурятии Мэдэгму Доржиеву за содействие в создании моего клипа, а также аранжировщика Нямдорж Нацагдорж, звукорежиссёра Фёдора Сажина, оператора-постановщика Баясхалана Будаева, дизайнера Игоря Сарапулова, бэк-вокалиста Гомбо Бадмаева, гримёра Ирину Галсанову и нашего близкого друга Вячеслава Жалсанова, который сыграл роль моего отца, моих племянниц и земляков, - перечислила Чингисма Жапова.

В видеоролике показаны трогательные отношения отца и дочери, красивые пейзажи в Закаменском районе.
клип музыканты

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