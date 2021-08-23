В Чите парашютисты выполнили прыжок с флагом России

Общество, Фото: Читинский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ

В Чите парашютисты выполнили прыжок с флагом России



В столице Забайкалья состоялся турнир по парашютному спорту



Региональные соревнования по парашютному спорту Забайкальского края на кубок Героя Советского Союза Николая Глазова прошли на аэродроме «Каштак» в Чите. В рамках соревнований в честь Дня флага был выполнен прыжок с российским триколором.



- Соревнования проводились по двум дисциплинам: точность приземления и купольное пилотирование. Спортсмену необходимо влететь в установленный коридор на высоте 1,5 метра от земли и пролететь по нему как можно дальше, – рассказали в Читинском авиационно-спортивном клубе ДОСААФ.



Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, точными в приземлении среди женщин стали: первое место у Валерии Коркиной, второе у Анны Юдиной, третье место у Анны Деревянко. Среди мужчин первое место занял Егор Попов, вторым стал Денис Пименов, третье у Александра Михеева.



Среди начинающих спортсменов:

Первое место - Ирина Слепченко;

Второе место - Владимир Масалитин;

Третье место - Алексей Салмин.



В дисциплине «скоростное пилотирование» (дальность):

Первое место - Александр Халявкин;

Второе место - Татьяна Степановна;

Третье место - Михаил Григоренко.

