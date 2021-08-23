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В Чите парашютисты выполнили прыжок с флагом России

В Чите парашютисты выполнили прыжок с флагом России
Общество,  Фото:Читинский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ
В Чите парашютисты выполнили прыжок с флагом России

В столице Забайкалья состоялся турнир по парашютному спорту

Региональные соревнования по парашютному спорту Забайкальского края на кубок Героя Советского Союза Николая Глазова прошли на аэродроме «Каштак» в Чите. В рамках соревнований в честь Дня флага был выполнен прыжок с российским триколором.

- Соревнования проводились по двум дисциплинам: точность приземления и купольное пилотирование. Спортсмену необходимо влететь в установленный коридор на высоте 1,5 метра от земли и пролететь по нему как можно дальше, – рассказали в Читинском авиационно-спортивном клубе ДОСААФ.

Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, точными в приземлении среди женщин стали: первое место у Валерии Коркиной, второе у Анны Юдиной, третье место у Анны Деревянко. Среди мужчин первое место занял Егор Попов, вторым стал Денис Пименов, третье у Александра Михеева.

Среди начинающих спортсменов:
Первое место - Ирина Слепченко;
Второе место - Владимир Масалитин;
Третье место - Алексей Салмин.

В дисциплине «скоростное пилотирование» (дальность):
Первое место - Александр Халявкин;
Второе место - Татьяна Степановна;
Третье место - Михаил Григоренко.
парашютисты парашютный спорт соревнования спорт Чита Забайкальский край

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