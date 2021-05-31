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«Снежное лето»: В Бурятии выпал снег

«Снежное лето»: В Бурятии выпал снег
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Снег выпал в последний день весны

В Закаменском районе Бурятии выпал снег. Фотографии заснеженных сёл появились в бурятских пабликах.

- Последний день весны принёс обильные осадки в Закаменский район. В Санаге местные жители утром обнаружили слой снега в несколько сантиметров. При этом в ближайшие дни погода существенно не изменится – слабый дождь, туман, лёгкий ветер ожидаются местами по району, а температура воздуха на шкале термометра не поднимется выше +15 градусов, - сообщается в паблике my_zakamna.

 

Жители республики вовсю обсуждают пост про осадки в Закамне в паблике ves_ulan_ude: 


«Какое снежное лето у нас»
«Шёл 121 день февраля»
«У нас в Бурятии теперь 9 месяцев длится отопительный сезон. Мы начинаем печку топить в сентябре, и уже май заканчивается, а мы ещё топим»
«Летозим - новый месяц»
«Здравствуй, лето»
«Зима! А завтра - лето!»
«У нас погода на месяц сдвинулась. Сентябрь как август, декабрь как ноябрь»
«Доставайте санки».

снег
 
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