«Снежное лето»: В Бурятии выпал снег









Жители республики вовсю обсуждают пост про осадки в Закамне в паблике ves_ulan_ude:







«Какое снежное лето у нас»

«Шёл 121 день февраля»

«У нас в Бурятии теперь 9 месяцев длится отопительный сезон. Мы начинаем печку топить в сентябре, и уже май заканчивается, а мы ещё топим»

«Летозим - новый месяц»

«Здравствуй, лето»

«Зима! А завтра - лето!»

«У нас погода на месяц сдвинулась. Сентябрь как август, декабрь как ноябрь»

«Доставайте санки».





В Закаменском районе Бурятии выпал снег. Фотографии заснеженных сёл появились в бурятских пабликах.- Последний день весны принёс обильные осадки в Закаменский район. В Санаге местные жители утром обнаружили слой снега в несколько сантиметров. При этом в ближайшие дни погода существенно не изменится – слабый дождь, туман, лёгкий ветер ожидаются местами по району, а температура воздуха на шкале термометра не поднимется выше +15 градусов, - сообщается в паблике my_zakamna.