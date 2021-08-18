В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 110 человек

Суточный прирост COVID-19 по-прежнему снижается невысокими темпами
У 110 жителей Бурятии подтвердили коронавирус за минувшие сутки. Из них 67 в Улан-Удэ.
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии, по данным управления Роспотребнадзора, достигло 55 152. Из них 49% (26 958) приходится на жителей Улан-Удэ.
Продолжается медленное падение темпов заболеваемости. Для наглядности: накануне заболели 110 человек, позавчера их было 113, до этого 115, 121, 130, 132, 133, 135, 137 и т.д.
За всё время от коронавируса вылечились 48544 человек, или 88%. Накануне вылечились 56 пациентов, ещё 259 человек дополнительно сняли с наблюдения.
Умерли за последние сутки трое больных коронавирусом. Оперштаб уточняет, что двое из них были старше 65 лет, один умерший младше 65-ти. Отметим, в последние дни смертность сократилась до единичных летальных исходов, в то время как на пике третьей волны умирали более 20 человек ежедневно.
Всего с начала пандемии от коронавируса в Бурятии умерли 1749 человек.
Число госпитализированных снизилось практически до отметки «500». На сегодня в стационарах лечатся 508 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Это на 16 меньше, чем днём ранее. При этом в начале лета госпитализированных было более трёх тысяч человек.
В отделениях реанимации находится 71 пациент (на шесть меньше, чем сутками ранее). Из них 37 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 32 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 706 коек: занято – 508, свободно – 198 койки. Занятость коечного фонда составляет 71,9%.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1410 человек. Число таких больных также снижается с каждым днём.
Число контактных лиц на сегодня – 9595 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о подготовке к возможной четвёртой волне коронавируса. «Сейчас придёт сентябрь, во-первых, все съедутся из отпусков, все дети пойдут в школы и детские сады. Резко вырастет загрузка общественного транспорта. Так или иначе вырастут контакты между людьми. И на этом фоне в любом случае будет рост заболеваемости. И вот вопрос, насколько этот рост будет, зависит от нас», - отметил глава, призвав вакцинироваться.
В Бурятии возобновляют нормальную работу фудкорты в торговых центрах.
На спектаклях Московского художественного театра имени Чехова в Улан-Удэ наполняемость зрительного зала будет не более 75%.
В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 110 человек
Общество, Фото:
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