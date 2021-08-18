 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 августа

17 августа

Популярное

В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 110 человек

В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 110 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суточный прирост COVID-19 по-прежнему снижается невысокими темпами

У 110 жителей Бурятии подтвердили коронавирус за минувшие сутки. Из них 67 в Улан-Удэ.

Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии, по данным управления Роспотребнадзора, достигло 55 152. Из них 49% (26 958) приходится на жителей Улан-Удэ.

Продолжается медленное падение темпов заболеваемости. Для наглядности: накануне заболели 110 человек, позавчера их было 113, до этого 115, 121, 130, 132, 133, 135, 137 и т.д.

За всё время от коронавируса вылечились 48544 человек, или 88%. Накануне вылечились 56 пациентов, ещё 259 человек дополнительно сняли с наблюдения.

Умерли за последние сутки трое больных коронавирусом. Оперштаб уточняет, что двое из них были старше 65 лет, один умерший младше 65-ти. Отметим, в последние дни смертность сократилась до единичных летальных исходов, в то время как на пике третьей волны умирали более 20 человек ежедневно.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Бурятии умерли 1749 человек.

Число госпитализированных снизилось практически до отметки «500». На сегодня в стационарах лечатся 508 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Это на 16 меньше, чем днём ранее. При этом в начале лета госпитализированных было более трёх тысяч человек.

В отделениях реанимации находится 71 пациент (на шесть меньше, чем сутками ранее). Из них 37 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 32 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 706 коек: занято – 508, свободно – 198 койки. Занятость коечного фонда составляет 71,9%.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1410 человек. Число таких больных также снижается с каждым днём.

Число контактных лиц на сегодня – 9595 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о подготовке к возможной четвёртой волне коронавируса. «Сейчас придёт сентябрь, во-первых, все съедутся из отпусков, все дети пойдут в школы и детские сады. Резко вырастет загрузка общественного транспорта. Так или иначе вырастут контакты между людьми. И на этом фоне в любом случае будет рост заболеваемости. И вот вопрос, насколько этот рост будет, зависит от нас», - отметил глава, призвав вакцинироваться.

В Бурятии возобновляют нормальную работу фудкорты в торговых центрах.

На спектаклях Московского художественного театра имени Чехова в Улан-Удэ наполняемость зрительного зала будет не более 75%.


коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 110 человек
В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 110 человек
Общество, 18.08.2021
Суточный прирост COVID-19 по-прежнему снижается невысокими темпами
В Бурятии новый спорткомплекс построили в очень неудачном месте
В Бурятии новый спорткомплекс построили в очень неудачном месте
Общество, 18.08.2021
Прокуратура подтвердила нарушения на новом спортивном комплексе в Иволгинском районе
Жителю Бурятии не оплатили сверхурочные
Жителю Бурятии не оплатили сверхурочные
Общество, 18.08.2021
Мужчина обратился в прокуратуру 
Школы Бурятии включат в «президентскую» программу по капремонту
Школы Бурятии включат в «президентскую» программу по капремонту
Общество, 18.08.2021
Республика уже направила заявку в министерство просвещения России
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Общество, 18.08.2021
Автомобилист уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения 
В Бурятии вовремя не оплатили поставку ГСМ
В Бурятии вовремя не оплатили поставку ГСМ
Общество, 18.08.2021
В дело вмешалась прокуратура 
В Чите откроется выставка текстиля
В Чите откроется выставка текстиля
Общество, 18.08.2021
Посетители увидят бурятские, русские и мордовские народные костюмы
Иркутск посетит «Поезд Победы»
Иркутск посетит «Поезд Победы»
Общество, 18.08.2021
Выставка будет работать с 19 по 21 августа на станции «Иркутск – Пассажирский»
В Бурятии ожидаются ливни и грозы
В Бурятии ожидаются ливни и грозы
Общество, 18.08.2021
Максимальная температура воздуха составит +24 градуса
Семейские Бурятии приглашают на онлайн-фестиваль «Раздайся, корогод!»
Семейские Бурятии приглашают на онлайн-фестиваль «Раздайся, корогод!»
Общество, 17.08.2021
В международном фестивале примут участие старообрядческие коллективы и мастера из регионов России и зарубежья
В Бурятии стартовал фотоконкурс «Моё хобби»
В Бурятии стартовал фотоконкурс «Моё хобби»
Общество, 17.08.2021
Участвовать могут школьники, находящиеся на различных видах учёта
Юные футболисты Бурятии поборются за путёвку во всероссийский финал
Юные футболисты Бурятии поборются за путёвку во всероссийский финал
Общество, 17.08.2021
Команда республики принимает участие в кубке РФС среди спортшкол СФО и ДФО
Иркутские учёные создают уникальную базу данных по каменному веку
Иркутские учёные создают уникальную базу данных по каменному веку
Общество, 17.08.2021
Археологами проведены масштабные полевые изыскания и комплексные аналитические исследования
В Бурятии проходит акция «Цвета моей Родины»
В Бурятии проходит акция «Цвета моей Родины»
Общество, 17.08.2021
Участникам нужно опубликовать в соцсетях фотографию или видео с флагом России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^