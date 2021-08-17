Московский театр приедет с гастролями в конце августа
На спектаклях Московского художественного театра имени Чехова в Улан-Удэ наполняемость зрительного зала будет не более 75%. Об этом стало известно из указа главы Бурятии от 13 августа 2021 года.
Зрителям нужно предоставить документы о прохождении вакцинации от коронавируса, либо справки о перенесённом не более чем шесть месяцев назад заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем 72 часа назад.
Спектакли МХТ имени Чехову покажут в Русском драмтеатре и Бурятском театре драмы.
Как сообщал «Байкал-Daily», Московский художественный театр имени Чехова будет выступать в Улан-Удэ с 28 августа по 2 сентября в рамках федерального направления «Больших гастролей». Знаменитый театральный коллектив планирует привезти спектакли «Серёжа» (16+), «Телефон доверия» (16+) и «Пролётный гусь» (16+).
В Улан-Удэ залы на спектаклях МХТ имени Чехова заполнят на 75%
Общество, Фото:
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