Женщина потеряла сознание на улице
6 августа улан-удэнка упала в обморок на улице. Её спасли медики Центра восточной медицины, которые, на счастье женщины, проходили мимо.
Письмо от спасённой горожанки с благодарностью медикам недавно пришло в медучреждение.
- Выражаю свою глубокую благодарность за спасение вашими коллегами моей жизни. Во время прогулки по улице Норильской 6 августа мне стало плохо. Я села на крыльцо ближайшего подъезда и потеряла сознание. Очнулась окружённая людьми, которые помогали мне. Они приехали, как я узнала позже от посторонних, на вакцинацию и являлись работниками Центра восточной медицины. Медицинская помощь, как я потом по времени определила, заняла около часа, а, может быть, и больше. Неотложная помощь прибыла не сразу, сказали, что ехали из Эрхирика, - рассказала женщина.
Медики «скорой» увезли пациентку на консультацию в Железнодорожную больницу.
Только недавно спасённая женщина узнала, как зовут врача, спасшего ей жизнь. Это Мария Ербаткова, заведующая клинико-диагностическим отделением Центра восточной медицины.
- Выражаю самую глубокую искреннюю признательность и благодарность от себя и своей семьи Ербатковой Марии Алексеевне и её коллегам, - говорится в письме.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле министр здравоохранения Евгения Лудупова и ещё несколько медиков спасли пассажирку самолёта, летевшего из Москвы в Улан-Удэ.
- У одной из пассажирок с диабетом закатились глаза, она обмякла, и почти пропал пульс. Тревогу забил её супруг, который сидел рядом с ней, — рассказала тогда глава минздрава. - Вместе со мной первую помощь стали оказывать и другие медики: Александр Афанасьев, врач из города Комсомольск-на-Амуре, и глава управления Росдравнадзора по Бурятии Зоя Занабадарова.
Проходившие мимо медики спасли потерявшую сознание улан-удэнку
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