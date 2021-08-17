 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 августа

16 августа

Популярное

Проходившие мимо медики спасли потерявшую сознание улан-удэнку

Проходившие мимо медики спасли потерявшую сознание улан-удэнку
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина потеряла сознание на улице

6 августа улан-удэнка упала в обморок на улице. Её спасли медики Центра восточной медицины, которые, на счастье женщины, проходили мимо.

Письмо от спасённой горожанки с благодарностью медикам недавно пришло в медучреждение.

- Выражаю свою глубокую благодарность за спасение вашими коллегами моей жизни. Во время прогулки по улице Норильской 6 августа мне стало плохо. Я села на крыльцо ближайшего подъезда и потеряла сознание. Очнулась окружённая людьми, которые помогали мне. Они приехали, как я узнала позже от посторонних, на вакцинацию и являлись работниками Центра восточной медицины. Медицинская помощь, как я потом по времени определила, заняла около часа, а, может быть, и больше. Неотложная помощь прибыла не сразу, сказали, что ехали из Эрхирика, - рассказала женщина.

Медики «скорой» увезли пациентку на консультацию в Железнодорожную больницу.

Только недавно спасённая женщина узнала, как зовут врача, спасшего ей жизнь. Это Мария Ербаткова, заведующая клинико-диагностическим отделением Центра восточной медицины.

- Выражаю самую глубокую искреннюю признательность и благодарность от себя и своей семьи Ербатковой Марии Алексеевне и её коллегам, - говорится в письме.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле министр здравоохранения Евгения Лудупова и ещё несколько медиков спасли пассажирку самолёта, летевшего из Москвы в Улан-Удэ.

- У одной из пассажирок с диабетом закатились глаза, она обмякла, и почти пропал пульс. Тревогу забил её супруг, который сидел рядом с ней, — рассказала тогда глава минздрава. - Вместе со мной первую помощь стали оказывать и другие медики: Александр Афанасьев, врач из города Комсомольск-на-Амуре, и глава управления Росдравнадзора по Бурятии Зоя Занабадарова.


медицинская помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Юрий Новосад: «Tele2 инвестирует в развитие связи в Бурятии 625 млн рублей»
Юрий Новосад: «Tele2 инвестирует в развитие связи в Бурятии 625 млн рублей»
Общество, 17.08.2021
Директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад в интервью «Байкал-Daily» рассказал об изменениях в телеком-отрасли, масштабном развитии сети в республике и новых проектах компании
В Улан-Удэ залы на спектаклях МХТ имени Чехова заполнят на 75%
В Улан-Удэ залы на спектаклях МХТ имени Чехова заполнят на 75%
Общество, 17.08.2021
Московский театр приедет с гастролями в конце августа
Центральные улицы Улан-Удэ освобождают от полыни и пырея
Центральные улицы Улан-Удэ освобождают от полыни и пырея
Общество, 17.08.2021
С этого года траву косят районные администрации
В Улан-Удэ мобильные группы проверили 269 объектов
В Улан-Удэ мобильные группы проверили 269 объектов
Общество, 17.08.2021
Также на соблюдение антиковидных мер было проверено более 450 граждан
Видео о тункинских чебуреках стало популярным в TikTok
Видео о тункинских чебуреках стало популярным в TikTok
Общество, 17.08.2021
Огромные чебуреки делают размером с поднос
Жителей Бурятии просят не есть грибы во время сбора
Жителей Бурятии просят не есть грибы во время сбора
Общество, 17.08.2021
Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбирать и готовить грибы
Детей-сирот свозили в Этнографический музей в Улан-Удэ
Детей-сирот свозили в Этнографический музей в Улан-Удэ
Общество, 17.08.2021
Наибольший восторг у ребят вызвали питомцы Живого уголка музея
Россия возобновляет рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею
Россия возобновляет рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею
Общество, 17.08.2021
Полёты вновь станут возможны с 27 августа
Улан-удэнцев просят привезти траву для животных Этнозоосада
Улан-удэнцев просят привезти траву для животных Этнозоосада
Общество, 17.08.2021
Свежескошенная трава полезна для обитателей Этнографического музея
Строящийся мост в Улан-Удэ могут назвать в честь президента
Строящийся мост в Улан-Удэ могут назвать в честь президента
Общество, 17.08.2021
Организаторы конкурса заверяют, что так голосовали сами жители Бурятии
Участники группы Little Big испытали на себе «бурятскую диету»
Участники группы Little Big испытали на себе «бурятскую диету»
Общество, 17.08.2021
Софья Таюрская и Илья Прусикин рассказали про свой отпуск в Иркутской области и Забайкалье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^