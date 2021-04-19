 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 апреля

18 апреля

Популярное

Поступок главы минздрава Бурятии в самолёте назвали подвигом

Поступок главы минздрава Бурятии в самолёте назвали подвигом
Власть, 
Свидетелем спасения пассажирки в самолёте стала экс-министр экономики Татьяна Думнова

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала «КП-Новосибирск», как спасала пассажирку в самолёте, который сел в Новосибирске.

— У одной из пассажирок с диабетом закатились глаза, она обмякла, и почти пропал пульс. Тревогу забил её супруг, который сидел рядом с ней, — поведала Евгения Лудупова. - Вместе со мной первую помощь стали оказывать и другие медики: Александр Афанасьев, врач из города Комсомольск-на-Амуре, и глава управления Росдравнадзора по Бурятии Зоя Занабадарова. Кто-то набирал лекарство в шприц, кто-то мерил давление. В аптечке самолёта нашлись нужные препараты, и мы быстро поставили пару уколов.

Министр отметила, что очень переживала за женщину, ведь состояние у пациентки было критическим.

Как сообщал «Байкал-Daily», у пассажирки самолёта, летевшего из Москвы в Улан-Удэ, резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление. Лайнер был вынужден сделать экстренную посадку в Новосибирске. В числе тех, кто в воздухе спасал женщину, была глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова. К приземлившемуся самолёту подъехала машина скорой помощи и госпитализировала пассажирку.

Свидетелем спасения женщины на борту самолёта стала первый заместитель председателя Общественной палаты Бурятии, экс-министр экономики Татьяна Думнова

- Сегодня я стала свидетелем, как министр здравоохранения Бурятии Лудупова Е.Ю, врач из Комсомольска-на-Амуре А. Афанасьев и глава управления Росздравнадзора по Бурятии З. Занабадарова своим примером ещё раз доказали, что врачи остаются врачами даже на высоте 10 000 метров над землёй. Доктор остаётся доктором 24 часа в сутки. Я уверена, иначе и быть не могло. Исполняя клятву Гиппократа, они оказали пассажирке высокопрофессиональную медицинскую помощь, - восхищается Татьяна Думнова.

Она добавляет, что несмотря ни на что, они сделали всё, что было в их силах, и спасли жизнь человеку.

- Самоотверженная работа настоящих врачей на борту самолета S7 Airlines рейса 3033 «Москва-Улан-Удэ» заслуживает уважения и благодарности, и является примером для других специалистов. Это настоящий подвиг, это призвание, а не просто работа. Нашей землячке я желаю скорейшего выздоровления, а командиру и экипажу S7 Airlines рейса 3033, нашим врачам - здоровья, профессиональных побед, удачи и благополучия, спокойных полётов и дежурств, - написала Думнова в Facebook.

В соцсетях пользователи также восхищаются медиками, в том числе бурятским министром: «Настоящий профессионал! Умница!»

«Дай-то бог, чтоб в подобные смертельные моменты, оказались рядом с нами такие люди. Спасибо министру, что не забывает свои навыки и знания по медицине»
«Профессионал! И человек с большой буквы!»
«Гордимся»
«Какие молодцы».
самолеты минздрав спасение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский омбудсмен обнаружила отсутствие отопления в центре МВД
Бурятский омбудсмен обнаружила отсутствие отопления в центре МВД
Власть, 19.04.2021
Юлия Жамбалова посетила центр временного содержания иностранных граждан МВД
В Бурятии Роспотребнадзор призывает власти заняться пляжами
В Бурятии Роспотребнадзор призывает власти заняться пляжами
Власть, 19.04.2021
Ежегодно жители Бурятии купаются в местах, опасных для здоровья
Бурятский сенатор Наговицын потерял в доходах
Бурятский сенатор Наговицын потерял в доходах
Власть, 17.04.2021
Вся недвижимость Наговицыных оформлена на супругу
При главе Бурятии создана комиссия по снижению бедности
При главе Бурятии создана комиссия по снижению бедности
Власть, 17.04.2021
Бедных должно стать меньше к 2030 году
Зампред правительства Бурятии по «социалке» возглавил ВАРК
Зампред правительства Бурятии по «социалке» возглавил ВАРК
Власть, 17.04.2021
Вячеслав Цыбикжапов получил первые напутствия от главы Бурятии
Глава Бурятии обещал «не бросить» пострадавших от расизма девушек
Глава Бурятии обещал «не бросить» пострадавших от расизма девушек
Власть, 17.04.2021
Московская полиция занялась случаем, шокировавшим Бурятию
В Бурятии директор учреждения культуры попала под уголовное дело
В Бурятии директор учреждения культуры попала под уголовное дело
Власть, 16.04.2021
Полиция и следователи вскрыли халтуру при ремонте дома культуры
В Забайкалье назначен замминистра здравоохранения
В Забайкалье назначен замминистра здравоохранения
Власть, 15.04.2021
Светлана Якименко получила медицинское и юридическое образование
Главный МЧСовец Бурятии примет граждан
Главный МЧСовец Бурятии примет граждан
Власть, 15.04.2021
Приём граждан будет проводиться по живой очереди
Советника главы Бурятии, знаменитого притчей о говне, уволили
Советника главы Бурятии, знаменитого притчей о говне, уволили
Власть, 15.04.2021
Алдар Бадмаев работал советником главы с 2018 года
В Бурятии работает комиссия Генпрокуратуры
В Бурятии работает комиссия Генпрокуратуры
Власть, 15.04.2021
Комиссия Генпрокуратуры РФ проведёт проверки в нескольких ведомствах
Глава Курумканского района Бурятии покидает пост
Глава Курумканского района Бурятии покидает пост
Власть, 15.04.2021
Владислав Сультимов решил перейти на другую работу

Депутаты горсовета Улан-Удэ выразили опасения по работе регоператора
Депутаты горсовета Улан-Удэ выразили опасения по работе регоператора
Власть, 14.04.2021
Один из депутатов задался вопросом: «Хотите добиться порядка или копеечку собрать?»
Монголия выберет президента 9 июня
Монголия выберет президента 9 июня
Власть, 14.04.2021
Кандидаты на этот пост будут определены с 30 апреля по 2 мая
В Бурятии выбрали главу села, где был осуждён прежний руководитель
В Бурятии выбрали главу села, где был осуждён прежний руководитель
Власть, 14.04.2021
Новый сельский глава имеет погашенную судимость

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^