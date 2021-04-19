Поступок главы минздрава Бурятии в самолёте назвали подвигом

Свидетелем спасения пассажирки в самолёте стала экс-министр экономики Татьяна Думнова
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала «КП-Новосибирск», как спасала пассажирку в самолёте, который сел в Новосибирске.
— У одной из пассажирок с диабетом закатились глаза, она обмякла, и почти пропал пульс. Тревогу забил её супруг, который сидел рядом с ней, — поведала Евгения Лудупова. - Вместе со мной первую помощь стали оказывать и другие медики: Александр Афанасьев, врач из города Комсомольск-на-Амуре, и глава управления Росдравнадзора по Бурятии Зоя Занабадарова. Кто-то набирал лекарство в шприц, кто-то мерил давление. В аптечке самолёта нашлись нужные препараты, и мы быстро поставили пару уколов.
Министр отметила, что очень переживала за женщину, ведь состояние у пациентки было критическим.
Как сообщал «Байкал-Daily», у пассажирки самолёта, летевшего из Москвы в Улан-Удэ, резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление. Лайнер был вынужден сделать экстренную посадку в Новосибирске. В числе тех, кто в воздухе спасал женщину, была глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова. К приземлившемуся самолёту подъехала машина скорой помощи и госпитализировала пассажирку.
Свидетелем спасения женщины на борту самолёта стала первый заместитель председателя Общественной палаты Бурятии, экс-министр экономики Татьяна Думнова
- Сегодня я стала свидетелем, как министр здравоохранения Бурятии Лудупова Е.Ю, врач из Комсомольска-на-Амуре А. Афанасьев и глава управления Росздравнадзора по Бурятии З. Занабадарова своим примером ещё раз доказали, что врачи остаются врачами даже на высоте 10 000 метров над землёй. Доктор остаётся доктором 24 часа в сутки. Я уверена, иначе и быть не могло. Исполняя клятву Гиппократа, они оказали пассажирке высокопрофессиональную медицинскую помощь, - восхищается Татьяна Думнова.
Она добавляет, что несмотря ни на что, они сделали всё, что было в их силах, и спасли жизнь человеку.
- Самоотверженная работа настоящих врачей на борту самолета S7 Airlines рейса 3033 «Москва-Улан-Удэ» заслуживает уважения и благодарности, и является примером для других специалистов. Это настоящий подвиг, это призвание, а не просто работа. Нашей землячке я желаю скорейшего выздоровления, а командиру и экипажу S7 Airlines рейса 3033, нашим врачам - здоровья, профессиональных побед, удачи и благополучия, спокойных полётов и дежурств, - написала Думнова в Facebook.
В соцсетях пользователи также восхищаются медиками, в том числе бурятским министром: «Настоящий профессионал! Умница!»
«Дай-то бог, чтоб в подобные смертельные моменты, оказались рядом с нами такие люди. Спасибо министру, что не забывает свои навыки и знания по медицине»
«Профессионал! И человек с большой буквы!»
«Гордимся»
«Какие молодцы».
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