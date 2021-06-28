 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 июня

27 июня

Популярное

В Улан-Удэ планирует приехать МХТ имени Чехова

В Улан-Удэ планирует приехать МХТ имени Чехова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Знаменитый театральный коллектив планирует привезти три спектакля

С 28 августа по 2 сентября в рамках федерального направления «Больших гастролей» в Улан-Удэ должен приехать Московский художественный театр имени Чехова. Знаменитый театральный коллектив планирует привезти спектакли «Серёжа» (16+), «Телефон доверия» (16+) и «Пролётный гусь» (16+).

Улан-удэнские зрители смогут увидеть популярнейшие постановки МХТ имени Чехова при благоприятной эпидемической ситуации, сообщили в пресс-службе Русского драмтеатра имени Бестужева.

28 и 29 августа на сцене Русского драматического театра запланирован показ спектакля «Серёжа» (16+) по роману Толстого «Анна Каренина» в постановке режиссёра Дмитрия Крымова.

– Нам хотелось сделать «Анну Каренину», как очередной бунинский «Солнечный удар» – быстро, нежно и страшно. Но наш спектакль «Сережа» – это не «Анна Каренина». Это спектакль по мотивам великого романа, даже, я бы сказал, по отдаленным мотивам. Там нет ни Левина, ни Кити, ни Стивы Облонского, нет сенокоса, кваса и потной рубахи, нет аппетитных стерлядей и устриц в ресторане и нет потрясающей сцены, когда Каренин пришел к адвокату и, может быть, впервые испытал унижение. Нет сцены скачек, падения Вронского и смерти Фру-Фру, да и паровозика, в общем-то, тоже нет… разве что игрушечный, маленький. Одним словом, это все будет похоже на Толстого, но меньше, короче. Как бы фрагмент. А Сережа — это сын Анны Аркадьевны Карениной, мальчик, тоже восьми лет, который и стоит в центре этого «Солнечного удара», когда все смешалось, не только в доме Облонских, но и вообще, – говорит Дмитрий Крымов.

В 2020 году спектакль удостоен премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая женская роль» (Мария Смольникова) и «Лучшая работа режиссёра» (Дмитрий Крымов).

30 и 31 августа на сцене Бурятского академического театра драмы должна состояться комедия «Телефон доверия» (16+) Максима Чертанова. В службу «Телефон доверия» в провинциальном городке обращаются те, кто нуждается в психологической помощи, а в ответ слышат – на что бы они ни жаловались – одни и те же слова: «Да разве это проблемы?!». Пока однажды сотрудник службы не задумывается о реальной помощи одинокому человеку.

- С одиночеством может столкнуться каждый, – говорит режиссёр Юрий Кравец. – Одиночество сидит внутри нас, и от него не уйти, если мы сами, своими усилиями не захотим изменить свою жизнь.

1 и 2 сентября на сцене Бурятского академического театра драмы пройдёт показ спектакля «Пролетный гусь» (16+) Виктора Астафьева. Всё на этом свете вперемешку: горести и радости, безнадёжное одиночество и семейные праздники, жизнь и смерть… Тонкий, щемящий спектакль режиссёра Марины Брусникиной, поставленный по двум рассказам Виктора Астафьева – «Пролётный гусь» и «Бабушкин праздник», посвящён памяти писателя. В 2004 году создатели спектакля были удостоены государственной премии РФ.

– Бурятия – желанная точка на карте «Больших гастролей». Начиная с 2014 года к нам приезжали Театр им.Е.Вахтангова, Московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина, Государственный академический Малый театр, Санкт-петербургский театр «Мастерская» под руководством Григория Козлова, Московский театр им. Вл.Маяковского. Практически ежегодно мы принимали у себя знаменитые театры России, а жители Бурятии могли увидеть их лучшие спектакли. «Большие гастроли» всегда проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, участием звезд отечественного театра. Надеемся, что эпидемическая ситуация позволит нам встретить на своей земле прославленный театральный коллектив, – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

театр спектакль
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области над пожарами вызывают искусственные дожди
В Иркутской области над пожарами вызывают искусственные дожди
Общество, 28.06.2021
Самолёт-зондировщик обстреливает облака  
В Бурятии на постах контроля разворачивают каждый восьмой автомобиль
В Бурятии на постах контроля разворачивают каждый восьмой автомобиль
Общество, 28.06.2021
В республике подвели итоги первых суток работы постов контроля для недопуска отдыхающих на Байкал и другие места отдыха
Лучник из Бурятии получил звание заслуженного мастера спорта
Лучник из Бурятии получил звание заслуженного мастера спорта
Общество, 28.06.2021
Для Сергея Хутакова эта новость стала неожиданной и приятной
В Бурятии в большой многодетной семье родились двойняшки
В Бурятии в большой многодетной семье родились двойняшки
Общество, 28.06.2021
Мальчики стали восьмым и девятым ребёнком в семье  
В Бурятии «ДоброДом» остро нуждается в волонтёрах
В Бурятии «ДоброДом» остро нуждается в волонтёрах
Общество, 28.06.2021
КВН-движение Бурятии призывает жителей Улан-Удэ стать волонтёрами
В Чите арестовали подозреваемого в надругательстве над мальчиками
В Чите арестовали подозреваемого в надругательстве над мальчиками
Общество, 28.06.2021
Мужчина признался в совершённом преступлении  
В Бурятии ожидаются ливни и град
В Бурятии ожидаются ливни и град
Общество, 28.06.2021
В понедельник ухудшится погода
Лето в Забайкальском национальном парке
Лето в Забайкальском национальном парке
Общество, 27.06.2021
Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко принял участие в фототуре «Заповедного Подлеморья» по Баргузинскому и Чивыркуйскому заливам Байкала. На Мягкой Карге слегка штормило, а на чивыркуйских берегах паслись медведи
В Бурятии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
В Бурятии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
Общество, 27.06.2021
Требование об обязательной вакцинации касается студентов, чиновников, работников сферы обслуживания и пр.
Лучница из Бурятии отправится на Олимпийские игры
Лучница из Бурятии отправится на Олимпийские игры
Общество, 27.06.2021
Для Светланы Гомбоевой это будет первая Олимпиада в карьере  
Светлана Лубсанова: «Вакцинация – осознанный выбор каждого»
Светлана Лубсанова: «Вакцинация – осознанный выбор каждого»
Общество, 27.06.2021
На первый план выходят психологические проблемы, связанные с развитием «третьей волны» ковида, вакцинацией и режимом тотальной самоизоляции. О том, как сберечь психологическое равновесие в этот период и почему так важно поставить прививку против коронавируса, «Байкал-Daily» побеседовал с врачом-психотерапевтом Психотерапевтического центра Республиканского психоневрологического диспансера Светланой Лубсановой
В Бурятии развернули первые машины, ехавшие на Байкал
В Бурятии развернули первые машины, ехавшие на Байкал
Общество, 27.06.2021
Посты контроля на дорогах будут работать круглосуточно
МЧС просит жителей Бурятии не поджигать тополиный пух
МЧС просит жителей Бурятии не поджигать тополиный пух
Общество, 27.06.2021
Жителей просят регулярно очищать места скопления пуха

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^