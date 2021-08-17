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В Улан-Удэ стартовал чемпионат России по стрельбе из лука

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия чемпионата страны

На Центральном стадионе Бурятии 16 августа состоялась церемония открытия чемпионата России по стрельбе из лука (0+).

В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из 24 регионов страны. Среди них шесть участников Олимпийских игр разных лет. Данный старт отборочный перед чемпионатом мира, который состоится в США с 19 по 26 сентября.

Чемпионат России будет проходить в течение пяти дней.

- Хочу вместе с вами порадоваться, что у нас в республике проходит чемпионат России по стрельбе из лука. Для Бурятии это не только любимый и успешный вид спорта, это наша история и гордость, наше прошлое, настоящее и будущее. У нас в республике построен и действует единственный в России крытый лукодром на олимпийскую дистанцию - 70 метров. Мы приглашаем все регионы, всех спортсменов приезжать к нам чаще, тренироваться, проводить соревнования. И конечно, мы гордимся нашей Светланой Гомбоевой, которая вместе с Еленой Осиповой и Ксенией Перовой завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, - цитирует главу Бурятии Алексея Цыденова пресс-служба правительства республики.

На церемонии открытия президент российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев вручил Светлане Гомбоевой и Елене Осиповой удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный мастер спорта России», а также дал старт соревнованиям.

- От имени российской федерации стрельбы из лука поздравляю вас с открытием чемпионата России в городе Улан-Удэ. Желаю спортсменам показать высокие спортивные достижения. В конце сентября состоится чемпионат мира в США. Ну а впереди у нас – Олимпиада в Париже. Поэтому будем готовиться и добиваться успеха, - сказал Владимир Ешеев.

Команду Бурятии представляют сильнейшие спортсмены, среди которых заслуженные мастера спорта Светлана Гомбоева, Инна Степанова, Бальжинима Цыремпилов, Наталья Эрдынеева и другие.

Спортсмены в течение пяти дней будут выявлять самых метких в стрельбе из классического и блочного лука среди мужчин на дистанциях 90, 70, 50 и 30 метров. У женщин соревнования пройдут на дистанциях 70, 60, 50 и 30 метров. В командных соревнованиях разыграют медали в миксе из классического лука на дистанции 70 метров и блочного лука на дистанции 50 м.


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