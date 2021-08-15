Улан-Удэ в третий раз принимает чемпионат России по стрельбе из лука











В Улан-Удэ скоро официально начнётся чемпионат России по стрельбе из лука (0+). Сегодня, 15 августа, состоялась пристрелка. Также прошло совещание представителей команд. За медали поборются спортсмены из 24 регионов.- Определилось итоговое количество участников - 211 спортсменов из 24 регионов. Самые большие делегации из Бурятии (расширенный состав - 61 спортсмен), Забайкальского края (32) и Москвы (23), - сообщили в пресс-центре чемпионата России по стрельбе из лука.Улан-Удэ в третий раз принимает чемпионат России. Впервые сильнейшие лучники состязались в Бурятии в 2009 году. Через два года Улан-Удэ вновь принял летний чемпионат страны. Тогда соревнования проходили на стадионе БГУ «Спартак». В этом году чемпионат проходит на Центральном стадионе Бурятии.Отметим, в 80-е годы в Улан-Удэ проходил чемпионат СССР. Его провели на ныне снесённом стадионе 25-летия Бурятской АССР.В чемпионате принимают участие шесть участников Олимпийских игр разных лет.У мужчин выступают Бальжинима Цыремпилов (Атланта-1996, Сидней-2000, Афины-2004, Пекин-2008) и забайкалец Баир Баденов (бронза Пекин-2008).- Сейчас подтянулась молодёжь, но всю жизнь главный соперник для меня Бальжинима. В жизни - друзья, а на линии стрельбы - соперники, - поделился 45-летний Баир Баденов.Среди девушек будут стрелять двукратный серебряный призёр Олимпиады в Токио Елена Осипова (Ростовская область) и серебряный призёр в командном турнире Светлана Гомбоева (Бурятия).- После Олимпиады отдохнула пару дней, не успела даже разобраться. Улан-Удэ я люблю, особенно местную кухню. Обожаю буузы, - рассказала обладатель двух серебряных олимпийских медалей (в командном и в личном зачёте) Елена Осипова.Также выступят участница Игр в Пекине-2008 Наталья Эрдыниева и Инна Степанова (серебро Рио-2016). Инна после той Олимпиады успела стать мамой и вернуться в строй.- Я стала, наверное, спокойнее, может, мудрее. А дома выступать или нет - особой разницы нет. На соревнованиях никогда не бывает легко, - отметила Инна.Гости чемпионата отметили высокий уровень организации чемпионата. Спортсмены живут в трёх гостиницах – «Бурятия», «Байкал» и «Сити парк». На турнире работает волонтёрская служба и пресс-центр.Церемония открытия чемпионата состоится 16 августа в 18.00.Чемпионы и призёры определятся 19 августа.Вход для зрителей свободный. Необходимо предоставить документ о вакцинации против коронавирусной инфекции, либо наличие отрицательного результата лабораторного обследования методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа.