 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 августа

14 августа

13 августа

Популярное

Улан-Удэ в третий раз принимает чемпионат России по стрельбе из лука

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В чемпионате России принимают участие шесть участников Олимпийских игр разных лет. «Байкал-Daily» представляет первый фоторепортаж с чемпионата

В Улан-Удэ скоро официально начнётся чемпионат России по стрельбе из лука (0+). Сегодня, 15 августа, состоялась пристрелка. Также прошло совещание представителей команд. За медали поборются спортсмены из 24 регионов.

- Определилось итоговое количество участников - 211 спортсменов из 24 регионов. Самые большие делегации из Бурятии (расширенный состав - 61 спортсмен), Забайкальского края (32) и Москвы (23), - сообщили в пресс-центре чемпионата России по стрельбе из лука.

Улан-Удэ в третий раз принимает чемпионат России. Впервые сильнейшие лучники состязались в Бурятии в 2009 году. Через два года Улан-Удэ вновь принял летний чемпионат страны. Тогда соревнования проходили на стадионе БГУ «Спартак». В этом году чемпионат проходит на Центральном стадионе Бурятии.

Отметим, в 80-е годы в Улан-Удэ проходил чемпионат СССР. Его провели на ныне снесённом стадионе 25-летия Бурятской АССР.

Шесть олимпийцев

В чемпионате принимают участие шесть участников Олимпийских игр разных лет.

У мужчин выступают Бальжинима Цыремпилов (Атланта-1996, Сидней-2000, Афины-2004, Пекин-2008) и забайкалец Баир Баденов (бронза Пекин-2008).

- Сейчас подтянулась молодёжь, но всю жизнь главный соперник для меня Бальжинима. В жизни - друзья, а на линии стрельбы - соперники, - поделился 45-летний Баир Баденов.

Среди девушек будут стрелять двукратный серебряный призёр Олимпиады в Токио Елена Осипова (Ростовская область) и серебряный призёр в командном турнире Светлана Гомбоева (Бурятия).

- После Олимпиады отдохнула пару дней, не успела даже разобраться. Улан-Удэ я люблю, особенно местную кухню. Обожаю буузы, - рассказала обладатель двух серебряных олимпийских медалей (в командном и в личном зачёте) Елена Осипова.

Также выступят участница Игр в Пекине-2008 Наталья Эрдыниева и Инна Степанова (серебро Рио-2016). Инна после той Олимпиады успела стать мамой и вернуться в строй.

- Я стала, наверное, спокойнее, может, мудрее. А дома выступать или нет - особой разницы нет. На соревнованиях никогда не бывает легко, - отметила Инна.

Гости чемпионата отметили высокий уровень организации чемпионата. Спортсмены живут в трёх гостиницах – «Бурятия», «Байкал» и «Сити парк». На турнире работает волонтёрская служба и пресс-центр.

Церемония открытия чемпионата состоится 16 августа в 18.00.

Чемпионы и призёры определятся 19 августа.

Вход для зрителей свободный. Необходимо предоставить документ о вакцинации против коронавирусной инфекции, либо наличие отрицательного результата лабораторного обследования методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа.

  

спорт стрельба из лука чемпионат России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Ольхоне разразился скандал с дискриминацией блогера-инвалида
На Ольхоне разразился скандал с дискриминацией блогера-инвалида
Общество, 15.08.2021
Дискриминация произошла с женщиной, перенёсшей рак четвёртой стадии
В Бурятии сняли фильм про один день из жизни байкальской нерпы
В Бурятии сняли фильм про один день из жизни байкальской нерпы
Общество, 15.08.2021
Пользователи смогли увидеть жизнь нерп от рассвета до заката
В 100-х кварталах Улан-Удэ отключали электричество
В 100-х кварталах Улан-Удэ отключали электричество
Общество, 15.08.2021
Причиной стала неисправность кабельной линии
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 15.08.2021
В республике действует особый противопожарный режим
Три человека скончались в Бурятии от коронавируса за сутки
Три человека скончались в Бурятии от коронавируса за сутки
Общество, 15.08.2021
Суточный прирост заражённых COVID-19 сокращается
В Бурятии засняли «почесушки» снежного барса
В Бурятии засняли «почесушки» снежного барса
Общество, 15.08.2021
В объектив камеры попался снежный барс Мунко
Детей-инвалидов теперь обязаны обслуживать вне очереди
Детей-инвалидов теперь обязаны обслуживать вне очереди
Общество, 15.08.2021
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
В Улан-Удэ уровень Селенги опустился на 10 сантиметров
В Улан-Удэ уровень Селенги опустился на 10 сантиметров
Общество, 15.08.2021
Мэрия просит быть готовыми к возможной эвакуации
В Бурятии для нескольких школ утвердили частичную дистанционку
В Бурятии для нескольких школ утвердили частичную дистанционку
Общество, 15.08.2021
В переполненных школах решили разобщить учащихся
В Бурятии наградили спортсменов и тренеров
В Бурятии наградили спортсменов и тренеров
Общество, 14.08.2021
Награждение состоялось в День физкультурника
Сотрудники УФСИН по Бурятии сдают нормы ГТО
Сотрудники УФСИН по Бурятии сдают нормы ГТО
Общество, 14.08.2021
День физкультурника по-спортивному отпраздновали сотрудники республиканского управления федеральной службы исполнения наказаний 
Читинка завоевала бронзу на первенстве мира по спортивной борьбе
Читинка завоевала бронзу на первенстве мира по спортивной борьбе
Общество, 14.08.2021
Варвара Машкина стала единственной представительницей от ДФО
Было — стало: ДК «Кристалл»
Было — стало: ДК «Кристалл»
Общество, 14.08.2021
Посмотрим на дом культуры тогда и сейчас благодаря снимкам Сергея Тарасенко 
Росгвардейцы Бурятии провели тренировку с юными спортсменами
Росгвардейцы Бурятии провели тренировку с юными спортсменами
Общество, 14.08.2021
Для ребят тренировку провели мастера спорта международного класса из Росгвардии 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^