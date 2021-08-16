В Бурятии выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом

Продолжается медленное снижение заболеваемости ковидом
В Бурятии за минувшие сутки выявили 115 новых случаев COVID-19.
Продолжается медленное снижение заболеваемости. Для сравнения: накануне заболели 115 человек, позавчера 121, до этого 130, до этого 132, 133, 135, 137 и т.д.
Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии за всё время достигло 54 929. Из них 49% (26 846) приходится на жителей Улан-Удэ.
Накануне вылечились от ковида 15 жителей Бурятии, ещё 72 были дополнительно сняты с наблюдения. С начала пандемии число выздоровевших достигло 48 461 человек.
Умерли за последние сутки трое пациентов с коронавирусом. Если в первое время оперштаб сообщал пол и возраст и умерших, сейчас такая информация уже не раскрывается. Известно только, что все трое умерших были старше 65 лет.
Отметим, по три летальных исхода в Бурятии фиксируют третий день подряд.
С начала пандемии от коронавируса скончались 1744 жителя республики.
Число госпитализированных за сутки снизилось всего на три человека. Сейчас в стационарах лечатся 544 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 449.
В отделениях реанимации находится 78 пациентов (на пять меньше, чем днём ранее). Из них 44 человека старше 65 лет. На ИВЛ – 35 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 742 койки: занято – 544, свободно 198 коек. Занятость коечного фонда составляет 73 %.
Также амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1559 человек. Их число также постепенно уменьшается с каждым днём.
Число контактных лиц опустилось ниже отметки «10 000» и на сегодня составляет 9839 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в семи школах с трёхсменным обучением новый учебный год начнётся частично в дистанционном формате.
За месяц в республике удалось в три раза сократить суточный прирост инфицированных коронавирусом.
Однако ситуация остается напряжённой и может осложниться осенью, с началом нового учебного года, отмечали в управлении Роспотребнадзора.
В Бурятии выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом
Общество, Фото:
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