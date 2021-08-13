В Бурятии опасаются новой вспышки коронавируса осенью

Главный санврач Бурятии призвал всех «ответственно подойти» к сезону простуд



По результатам эпидемиологического анализа в Бурятии за последние недели отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но ситуация остается напряжённой. Ситуация может осложниться осенью, с началом нового учебного года.



- Есть опасения дестабилизации эпидемиологической обстановки в связи с окончанием сезона отпусков, каникул и началом нового учебного года, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В связи с этим главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к гражданам.



- В республике сохраняется непростая ситуация. Да, эффект от всех ограничительных мер есть, но впереди у нас осень, а значит, сезон простуд и ОРВИ, как говорится, не за горами. Поэтому нам всем необходимо ответственно подойти к нему. Рекомендую всем гражданам укреплять свой иммунитет, закаляться, принимать витамины. Кроме ОРВИ и простудных заболеваний, стоит помнить, что COVID-19 никуда не делся. Сегодня единственное спасение от COVID-19 – это вакцинация. Сейчас болеют те, кто ранее не болел и не прошёл вакцинацию. Поэтому я призываю всех граждан прививаться. Вакцина качественная, безопасная, и в поликлиниках имеется в достаточном количестве, - заявил Сергей Ханхареев.



На сегодняшний день первым компонентом привито 282 088 жителей республики, что составляет 65 % от плана. Полный курс вакцинации прошли 238 258 человек. Прививочная кампания продолжается.



