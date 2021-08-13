Главный санврач Бурятии призвал всех «ответственно подойти» к сезону простуд
По результатам эпидемиологического анализа в Бурятии за последние недели отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но ситуация остается напряжённой. Ситуация может осложниться осенью, с началом нового учебного года.
- Есть опасения дестабилизации эпидемиологической обстановки в связи с окончанием сезона отпусков, каникул и началом нового учебного года, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В связи с этим главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к гражданам.
- В республике сохраняется непростая ситуация. Да, эффект от всех ограничительных мер есть, но впереди у нас осень, а значит, сезон простуд и ОРВИ, как говорится, не за горами. Поэтому нам всем необходимо ответственно подойти к нему. Рекомендую всем гражданам укреплять свой иммунитет, закаляться, принимать витамины. Кроме ОРВИ и простудных заболеваний, стоит помнить, что COVID-19 никуда не делся. Сегодня единственное спасение от COVID-19 – это вакцинация. Сейчас болеют те, кто ранее не болел и не прошёл вакцинацию. Поэтому я призываю всех граждан прививаться. Вакцина качественная, безопасная, и в поликлиниках имеется в достаточном количестве, - заявил Сергей Ханхареев.
На сегодняшний день первым компонентом привито 282 088 жителей республики, что составляет 65 % от плана. Полный курс вакцинации прошли 238 258 человек. Прививочная кампания продолжается.
В Бурятии опасаются новой вспышки коронавируса осенью
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Главный санврач Бурятии призвал всех «ответственно подойти» к сезону простуд
Нельзя употреблять воду из неизвестных источников и источников, подвергшихся подтоплению
«Выплаты для 250 пенсионеров, которые обслуживаются на почте, мы производим без задержек», - заявили в управлении Федеральной почтовой связи республики
За четыре часа уровень воды увеличился на сантиметр
Девушка не реагировала на просьбу одеться
Порядка 500 жителям республики сейчас приходится постоянно ездить на диализ
Общее число случаев заражения превысило 60 тысяч
«Огромные нестандартные скамейки», - отмечают жители бурятской столицы
Дорожники будут ремонтировать дорогу на улице Н. Петрова
Предложение выдвинул минздрав РФ
Посты ДПС выставят в Улан-Удэ и местах отдыха
Заболеваемость снижается очень медленными темпами
Косолапый хозяйничал на горячих источниках
В дело вмешалась прокуратура
Приём состоится на следующей неделе