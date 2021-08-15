 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 августа

14 августа

13 августа

Популярное

Три человека скончались в Бурятии от коронавируса за сутки

Три человека скончались в Бурятии от коронавируса за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Суточный прирост заражённых COVID-19 сокращается

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 121 человека. Из них 47 в Улан-Удэ.

Заболеваемость по-прежнему снижается. Если накануне зафиксировали 121 заражённого, за день до этого их было 130, до этого 132, 133, 135, 137 и т.д. Впрочем, до «комфортных» показателей в 20-30 новых заболевших, которые были в начале мая, до третьей волны коронавируса, пока ещё не близко.

Общее число случаев заражений COVID-19 за всё время в Бурятии достигло 54 814. Из них 49% (26 800) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели от коронавируса 48 446 человек, или 88%. Накануне победили ковид 44 пациента, также дополнительно сняли с наблюдения 269 человек.

Умерли за минувшие сутки трое больных коронавирусом. Точный возраст и пол скончавшихся оперштаб не раскрывает уже давно, известно лишь, что все трое были младше 65 лет.

Отметим, три летальных исхода было и позавчера. Вообще, в последние дни смертность значительно снизилась.

За всё время в Бурятии от коронавируса умер 1741 человек.

В стационарах республики получают лечение 547 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на девять меньше, чем днём ранее. Ситуация с госпитализированными также значительно улучшилась: для сравнения, ровно месяц назад, 15 июля, в ковидных госпиталях лежали 2,3 тысячи больных.

Сегодня в отделениях реанимации находятся 83 пациента. Из них только 45 старше 65 лет. На ИВЛ – 39 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 742 койки: занято – 547, свободно – 195 коек. Занятость коечного фонда составляет 73 %.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1579 человек. Число таких больных за сутки уменьшилось более чем на 200.

Число контактных лиц на сегодня – 10 245 человек.

В Бурятии завершили вакцинацию от коронавируса уже более 243 тысяч человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в семи школах с трёхсменным обучением новый учебный год начнётся частично в дистанционном формате.

За месяц в республике удалось в три раза сократить суточный прирост инфицированных коронавирусом.

Однако ситуация остается напряжённой и может осложниться осенью, с началом нового учебного года, отмечали в управлении Роспотребнадзора.

Общественник и бизнесмен, владелец точки быстрого питания Алексей Гыргенов пожаловался на «третий месяц мучений». «Фудкорты, к сожалению, остались козлами отпущения во всей ситуации», - заявил он.

коронавирус смерть профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 15.08.2021
В республике действует особый противопожарный режим
Три человека скончались в Бурятии от коронавируса за сутки
Три человека скончались в Бурятии от коронавируса за сутки
Общество, 15.08.2021
Суточный прирост заражённых COVID-19 сокращается
В Бурятии засняли «почесушки» снежного барса
В Бурятии засняли «почесушки» снежного барса
Общество, 15.08.2021
В объектив камеры попался снежный барс Мунко
Детей-инвалидов теперь обязаны обслуживать вне очереди
Детей-инвалидов теперь обязаны обслуживать вне очереди
Общество, 15.08.2021
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
В Улан-Удэ уровень Селенги опустился на 10 сантиметров
В Улан-Удэ уровень Селенги опустился на 10 сантиметров
Общество, 15.08.2021
Мэрия просит быть готовыми к возможной эвакуации
В Бурятии для нескольких школ утвердили частичную дистанционку
В Бурятии для нескольких школ утвердили частичную дистанционку
Общество, 15.08.2021
В переполненных школах решили разобщить учащихся
В Бурятии наградили спортсменов и тренеров
В Бурятии наградили спортсменов и тренеров
Общество, 14.08.2021
Награждение состоялось в День физкультурника
Сотрудники УФСИН по Бурятии сдают нормы ГТО
Сотрудники УФСИН по Бурятии сдают нормы ГТО
Общество, 14.08.2021
День физкультурника по-спортивному отпраздновали сотрудники республиканского управления федеральной службы исполнения наказаний 
Читинка завоевала бронзу на первенстве мира по спортивной борьбе
Читинка завоевала бронзу на первенстве мира по спортивной борьбе
Общество, 14.08.2021
Варвара Машкина стала единственной представительницей от ДФО
Было — стало: ДК «Кристалл»
Было — стало: ДК «Кристалл»
Общество, 14.08.2021
Посмотрим на дом культуры тогда и сейчас благодаря снимкам Сергея Тарасенко 
Росгвардейцы Бурятии провели тренировку с юными спортсменами
Росгвардейцы Бурятии провели тренировку с юными спортсменами
Общество, 14.08.2021
Для ребят тренировку провели мастера спорта международного класса из Росгвардии 
Траву в Улан-Удэ косят ежедневно
Траву в Улан-Удэ косят ежедневно
Общество, 14.08.2021
Из-за дождливого лета травы выросло больше обычного
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 129 человек
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 129 человек
Общество, 14.08.2021
Общее число случаев заражения превышает 54,6 тысяч 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^