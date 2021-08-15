Три человека скончались в Бурятии от коронавируса за сутки

Суточный прирост заражённых COVID-19 сокращается
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 121 человека. Из них 47 в Улан-Удэ.
Заболеваемость по-прежнему снижается. Если накануне зафиксировали 121 заражённого, за день до этого их было 130, до этого 132, 133, 135, 137 и т.д. Впрочем, до «комфортных» показателей в 20-30 новых заболевших, которые были в начале мая, до третьей волны коронавируса, пока ещё не близко.
Общее число случаев заражений COVID-19 за всё время в Бурятии достигло 54 814. Из них 49% (26 800) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от коронавируса 48 446 человек, или 88%. Накануне победили ковид 44 пациента, также дополнительно сняли с наблюдения 269 человек.
Умерли за минувшие сутки трое больных коронавирусом. Точный возраст и пол скончавшихся оперштаб не раскрывает уже давно, известно лишь, что все трое были младше 65 лет.
Отметим, три летальных исхода было и позавчера. Вообще, в последние дни смертность значительно снизилась.
За всё время в Бурятии от коронавируса умер 1741 человек.
В стационарах республики получают лечение 547 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на девять меньше, чем днём ранее. Ситуация с госпитализированными также значительно улучшилась: для сравнения, ровно месяц назад, 15 июля, в ковидных госпиталях лежали 2,3 тысячи больных.
Сегодня в отделениях реанимации находятся 83 пациента. Из них только 45 старше 65 лет. На ИВЛ – 39 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 742 койки: занято – 547, свободно – 195 коек. Занятость коечного фонда составляет 73 %.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1579 человек. Число таких больных за сутки уменьшилось более чем на 200.
Число контактных лиц на сегодня – 10 245 человек.
В Бурятии завершили вакцинацию от коронавируса уже более 243 тысяч человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в семи школах с трёхсменным обучением новый учебный год начнётся частично в дистанционном формате.
За месяц в республике удалось в три раза сократить суточный прирост инфицированных коронавирусом.
Однако ситуация остается напряжённой и может осложниться осенью, с началом нового учебного года, отмечали в управлении Роспотребнадзора.
Общественник и бизнесмен, владелец точки быстрого питания Алексей Гыргенов пожаловался на «третий месяц мучений». «Фудкорты, к сожалению, остались козлами отпущения во всей ситуации», - заявил он.
Три человека скончались в Бурятии от коронавируса за сутки
Общество, Фото:
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