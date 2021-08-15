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В Бурятии засняли «почесушки» снежного барса

В Бурятии засняли «почесушки» снежного барса
Общество, 
В объектив камеры попался снежный барс Мунко

Сотрудники Тункинского национального парка в Бурятии поделились видео с фотоловушки, заснявшей снежного барса по кличке Мунко. Он устроил «почесушки» о камень. Видео стало одним из результатов экспедиции учёных «Азия-Ирбис».

видео - Тункинский нацпарк   

Кадры со снежными барсами – большая удача, ведь их в Бурятии осталось совсем мало, а обитают они на большой труднодоступной территории.

Как сообщал «Байкал-Daily», самца ирбиса Мунко на хребте Восточных Саян камеры впервые зафиксировали в 2018 году. Каждому зверю эксперты дают кличку, чтобы было легче следить за его судьбой. Мунко не сразу удалось идентифицировать, так как индивидуальный рисунок пятен на шкуре самца был очень похож на рисунок пятен другой известной самки. Только когда исследователи получили фотографию зверя крупным планом, по шрамам на морде стало очевидно, что это другая особь.

Весной 2020 года с Мунко было снято уникальное видео. Он попался в объектив фотоловушки во время гона, то есть кошачьих свадеб. Камера записала его брачный зов. Это видео – всего лишь второй в России случай фиксации голоса снежного барса на видео. Ещё одна удача – то, что Мунко попался в объектив днём. Ведь снежные барсы активны в сумерках, большинство фото и видео ночные и нечёткие.

- Бытует мнение, что снежные барсы не умеют рычать и в принципе молчаливые животные. С появлением фотоловушек учёные доказали: снежные барсы и рычать умеют и мяукать, и шипеть, а иногда на видео слышно и поскуливание котят, - комментировал старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.



К сожалению, снежные барсы всё ещё редкий вид, в Бурятии их можно пересчитать по пальцам. В последние годы резко сократилась численность сибирских горных козлов – основной пищи снежного барса. Козлы исчезают из-за скудной кормовой базы и незаконной охоты браконьеров. Возможно, от истощения ранее погиб котёнок снежного барса, которому дали кличку Гагарин. Его мать стала попадаться в объективы фотоловушек в одиночестве. 

Ранее множество барсов сами погибли от рук браконьеров. По вине человека была уничтожена половина всех ирбисов, встреченных в Сибири в 1958-88 годы.

Широкомасштабные учёты численности снежного барса в России проводятся каждый год по инициативе и при поддержке Алтае-Саянского отделения WWF. Основные работы ведутся в феврале-марте, когда хорошо видны следы на снегу.

В июне 2020 года по итогам экспедиции WWF в России было подтверждено присутствие 51 особи снежного барса, из которых 39 взрослых и 12 котят в семи выводках. В Республике Алтай было зафиксировано обитание 35, в Тыве 11, в Бурятии всего пяти снежных барсов. Впрочем, далеко не всех снежных барсов удаётся отследить, поэтому общая численность вида должна быть несколько выше.


снежный барс фотоловушка дикие животные

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