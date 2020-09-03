В Бурятии записали «брачную песню» снежного барса









Эта запись — второй в России случай фиксации голоса снежного барса на видео. Первый случай также зафиксирован в Бурятии, когда зоологам удалось записать рёв снежного барса по имени Димка.



- Бытует мнение, что снежные барсы не умеют рычать и в принципе молчаливые животные. С появлением фотоловушек учёные доказали: снежные барсы и рычать умеют и мяукать, и шипеть, а иногда на видео слышно и поскуливание котят, — говорит старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.



Кроме Мунко, камеры зоологов зарегистрировали самца снежного барса по имени Батор, который уже несколько лет отмечается в объективах фотоловушек. Оба зверя живы и здоровы. Эти самцы обитают по соседству и соперничают за самок, хотя у каждого ирбиса свой индивидуальный охотничий участок. Мунко более сильный зверь, а Батору больше везёт на встречи с самками.



Скорее всего, именно Батор — папа котёнка снежного барса по имени Гагарин, сына самки Кучерявой, и тройни самки по имени Эта запись — второй в России случай фиксации голоса снежного барса на видео. Первый случай также зафиксирован в Бурятии, когда зоологам удалось записать рёв снежного барса по имени Димка.- Бытует мнение, что снежные барсы не умеют рычать и в принципе молчаливые животные. С появлением фотоловушек учёные доказали: снежные барсы и рычать умеют и мяукать, и шипеть, а иногда на видео слышно и поскуливание котят, — говорит старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.Кроме Мунко, камеры зоологов зарегистрировали самца снежного барса по имени Батор, который уже несколько лет отмечается в объективах фотоловушек. Оба зверя живы и здоровы. Эти самцы обитают по соседству и соперничают за самок, хотя у каждого ирбиса свой индивидуальный охотничий участок. Мунко более сильный зверь, а Батору больше везёт на встречи с самками.Скорее всего, именно Батор — папа котёнка снежного барса по имени Гагарин, сына самки Кучерявой, и тройни самки по имени Гроза фотоловушек из Тункинских гольцов . Только летом, проверяя камеры, учёные выяснили, что у Грозы не один котенок, а три, как фиксировали фотоловушки в прошлом году. Камеры засняли целую историю Грозы и её котят.











В Бурятии автоматическая камера записала брачный зов снежного барса по кличке Мунко.Авторы уникального видео — эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF), иркутские зоологи рабочей группы «Азия – Ирбис». Камеры учёные проверили этим летом во время экспедиций по поиску следов жизнедеятельности снежного барса в Бурятии на хребтах Большой Саян и Тункинские гольцы, сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения WWF.- Для нас самая лучшая новость — новость о котятах. Значит, у популяции снежных барсов повышаются шансы на выживание. Любовный зов — лучшее, что мы могли услышать. Пусть снежные барсы создают пары и радуют нас потомством, — говорит руководитель проектов Фонда «Мир вокруг тебя» Siberian Wellness Лариса Буянтуева.На кадрах — известный учёным самец снежного барса по кличке Мунко. Камера зафиксировала ирбиса в марте 2020 года, когда у снежных барсов период гона, то есть кошачьих свадеб. Мунко попался в объектив камеры днём — это большая удача. Снежные барсы активны в сумерках, большинство фото и видео ночные, нечёткие. На видео хорошо видно, как зверь обходит камень и призывно громко мяукает.