В Иркутске проводят конкурс по оформлению хоккейных кортов

Участников наградят ценными призами



В Иркутске стартовал открытый конкурс эскизов оформления подшефных хоккейных кортов. Приём заявок и работ от активных творческих горожан проходит с 10 по 25 августа.



Участникам конкурса необходимо выбрать хоккейный корт и разработать эскиз оформления, заполнить заявку, подготовить фотографии реализованных творческих работ и до 25 августа отправить на электронную почту оргкомитета Irk.molod@gmail.com. Общая тематика для всех работ – «Юность. Энергия. Спорт».



Из числа полученных заявок комиссия отберёт победителей, которые воплотят свои работы с 1 по 19 сентября этого года. Участники получат все необходимые материалы и инструменты, а также будут награждены ценными призами. Призовой фонд конкурса составляет 150000 рублей.



С подробной информацией об участии в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте хоккейного клуба «Байкал-Энергия», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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