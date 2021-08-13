Участников наградят ценными призами
В Иркутске стартовал открытый конкурс эскизов оформления подшефных хоккейных кортов. Приём заявок и работ от активных творческих горожан проходит с 10 по 25 августа.
Участникам конкурса необходимо выбрать хоккейный корт и разработать эскиз оформления, заполнить заявку, подготовить фотографии реализованных творческих работ и до 25 августа отправить на электронную почту оргкомитета Irk.molod@gmail.com. Общая тематика для всех работ – «Юность. Энергия. Спорт».
Из числа полученных заявок комиссия отберёт победителей, которые воплотят свои работы с 1 по 19 сентября этого года. Участники получат все необходимые материалы и инструменты, а также будут награждены ценными призами. Призовой фонд конкурса составляет 150000 рублей.
С подробной информацией об участии в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте хоккейного клуба «Байкал-Энергия», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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В Иркутске проводят конкурс по оформлению хоккейных кортов
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