В Бурятии от коронавируса за сутки умерли 15 человек

Число заражений COVID-19 в Бурятии приблизилось к 50 тысячам
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 244 человек.
Заболеваемость держится на прежнем высоком уровне. Так, если вчера заразились 244 человека, за день до этого прирост был +251 заражённый, до этого +249, +252, +251, +249 соответственно. Бурятия ушла от ежедневного прироста в более чем 300 заражённых, однако и сегодняшние показатели всё ещё высокие. Для сравнения, в начале мая фиксировали чуть более 20-ти новых заболевших за день. А показатели, при которых власти будут рассматривать снятие ограничительных мер, это +70 за сутки.
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 49 929. Из них на жителей Улан-Удэ приходится 49% - это 24 532 случая (+67 за сутки).
По данным минздрава Бурятии, за всё время выздоровели от ковида 45 300 пациентов, или 90%. Накануне коронавирус победили 150 человек, также дополнительно сняты с наблюдения 362 человека.
Умерли за минувшие сутки 15 больных коронавирусом. Из них 14 были старше 65 лет. За всё время жертвами коронавируса в Бурятии стали 1552 человека.
Показатели смертности пока остаются высокими, ведь до третьей волны число летальных случаев не превышало десяти за сутки.
В стационарах республики сегодня получают лечение 2105 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 23 больше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находится 168 пациентов (на семь меньше, чем сутками ранее). Из них 69 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 117 пациентов.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2639 коек: занято – 2105, свободно – 534 коек. Занятость коечного фонда составляет 79 %.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходит 8311 человек. Здесь произошло резкое снижение: по сравнению с субботой, таких больных стало меньше сразу почти на три тысячи.
Число контактных лиц на сегодня составляет 15 903 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал об итогах локдауна. «Две недели самоизоляции дали ожидаемый эффект – сегодня мы можем говорить о маленькой, но очень важной победе», - заявил он, отмечая снижение количества госпитализированных больных. Однако борьба продолжается, подчеркнул глава.
В Бурятии от коронавируса за сутки умерли 15 человек
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