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В Бурятии выявили 251 случай коронавируса за сутки

В Бурятии выявили 251 случай коронавируса за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
12 человек умерли от COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 18 июля зарегистрировано 49 685 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 49% (24 465) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлен 251 новый больной коронавирусом.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 179 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 193 га. По состоянию на 18 июля, число контактных лиц – 16 508 человек.

По данным министерства здравоохранения Бурятии всего выздоровели от COVID-19 – 45150 человек, в том числе за сутки 185, дополнительно сняты с наблюдения 1095 человек.

В стационарах республики получают лечение 2082 пациента с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1880. В отделениях реанимации находится 175 пациентов (из них старше 65 лет – 74), на ИВЛ – 126 пациентов (из них старше 65 – 55), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 91.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2639 коек: занято – 2082, свободно – 557 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,9%.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 8472 человека.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1537 человек, в том числе за сутки 12 пациентов (в возрасте до 65 лет – 1 чел., в возрасте 65 лет и старше - 11 чел.).

Всего в республику поступило 258130 доз вакцины от ковида. Первым компонентом привито 235607 чел. Остаток - 22523.

Завершили вакцинацию 163935 чел. Остаток второго компонента 94195.

коронавирус заболеваемость

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