Без горячей воды в Улан-Удэ остаются более 800 домов



Горячая вода, отключенная по графику в понедельник, вернулась к вечеру субботы в 90% домов Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ, сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14».



Гидравлические испытания на теплосетях завершились. Однако не обошлось без порывов, так что горячая вода вернулась пока не во все дома.



- Продолжается подключение потребителей столицы Бурятии к горячему водоснабжению после гидравлических испытаний. По состоянию на 17 часов, горячая вода подана в 140 (90%) домов Советского района, 415 домов (95%) Железнодорожного района. В связи с обнаружением порыва на магистральном трубопроводе тепломагистрали № 5 потребители Октябрьского района пока не подключены горячему водоснабжению. Работы по устранению выявленных недостатков проведены. На данный момент идёт заполнение теплотрассы горячей водой, - сообщили в ТГК-14.



В Советском районе Улан-Удэ без горячей воды пока остаются 90 домов, в Железнодорожном – 23, а в Октябрьском – 739.



Горячую воду потребителям от ТЭЦ-1 отключили 12 июля. Это коснулось домов, подключенных к шести тепломагистралям:



тепломагистраль №1 - Железнодорожный район (район ПВЗ и ФСК);



№2 - Советский район (централизованная часть);



№3 - Железнодорожный район (район Шишковки);



№4 - Железнодорожный район (Пентагон, ул. Моховая, ул. Тропинина, ул. Шаляпина);



№5 - Октябрьский район (18 квартал, ул. Трубачеева, ул. Терешковой, БКМ, ул. Жердева, ул. Ключевская);



№6 - Октябрьский район (от ул. Ключевская по 20а квартал).



Гидравлические испытания, ради которых отключали горячую воду, необходимы для выявления и последующего ремонта повреждённых участков тепловых сетей. Это позволяет обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение жителей города зимой.





