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В Бурятии передали штормовое предупреждение

В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество,  Фото:pixabay.com
Синоптики прогнозируют ливни

В Бурятии объявлено штормовое предупреждение.

По информации Бурятского гидрометцентра, 18-19 июля на большей части территории республики дожди. Местами пройдут ливни и грозы с порывистым ветром.

ГУ МЧС по Бурятии советует жителям при сильном дожде, грозе и граде по возможности оставаться в помещении.

- Во время грозы, если вы находитесь в сельской местности, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, Не стойте рядом с окном. По возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, - призывают в МЧС.
штормовое предупреждение прогноз погоды

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