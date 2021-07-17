Синоптики прогнозируют ливни
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение.
По информации Бурятского гидрометцентра, 18-19 июля на большей части территории республики дожди. Местами пройдут ливни и грозы с порывистым ветром.
ГУ МЧС по Бурятии советует жителям при сильном дожде, грозе и граде по возможности оставаться в помещении.
- Во время грозы, если вы находитесь в сельской местности, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, Не стойте рядом с окном. По возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, - призывают в МЧС.
В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество, Фото:
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