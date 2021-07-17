В Бурятии передали штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют ливни



В Бурятии объявлено штормовое предупреждение.



По информации Бурятского гидрометцентра, 18-19 июля на большей части территории республики дожди. Местами пройдут ливни и грозы с порывистым ветром.



ГУ МЧС по Бурятии советует жителям при сильном дожде, грозе и граде по возможности оставаться в помещении.



- Во время грозы, если вы находитесь в сельской местности, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, Не стойте рядом с окном. По возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, - призывают в МЧС.

