 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июля

14 июля

Популярное

В лесу у Байкала началась ликвидация 60-летней свалки

В лесу у Байкала началась ликвидация 60-летней свалки
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Из бюджета Бурятии на это выделили 22 млн рублей

Стихийная свалка образовалась вблизи села Горячинск Прибайкальского района Бурятии ещё с конца 60-х годов. И как лесничие не пытались бороться с этой напастью, ничего не получалось.

- Мы не раз пытались бороться со стихийным вывозом мусора в лес – устанавливали аншлаги, фотоловушки, привлекали к административной ответственности, организовывали субботники и уборки, но это лишь капля в море, - рассказал главный лесничий Байкальского лесничества Андрей Баранов.

Сейчас республиканское агентство лесного хозяйства заключило госконтракт на ликвидацию несанкционированной свалки в лесном фонде

В центральной экологической зоне Байкала подрядчик уберёт более 13 тысяч кубометров мусора, просеет грунт от мусора. Отходы вывезут на санкционированный полигон твёрдых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Средства на ликвидацию – 22 млн рублей – выделены из республиканского бюджета.

Ежедневно выполнение работ на месте будут контролировать сотрудники агентства лесного хозяйства, Байкалького, Усть-Баргузинского и Кикинского лесничеств.

Байкал свалка мусор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В лесу у Байкала началась ликвидация 60-летней свалки
В лесу у Байкала началась ликвидация 60-летней свалки
Общество, 15.07.2021
Из бюджета Бурятии на это выделили 22 млн рублей
В выходные в Бурятии ожидаются грозы
В выходные в Бурятии ожидаются грозы
Общество, 15.07.2021
Синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные
Лудуб Очиров поддержал своего друга композицией The Beatles
Лудуб Очиров поддержал своего друга композицией The Beatles
Общество, 15.07.2021
Бурятский певец и композитор исполнил легендарный хит в джазовой обработке
В селе в Бурятии объяснили горящий днём свет около морга
В селе в Бурятии объяснили горящий днём свет около морга
Общество, 15.07.2021
Сельчан возмутила излишняя трата денег на электроэнергию
Впервые в Бурятии выберут лучшего лесного пожарного
Впервые в Бурятии выберут лучшего лесного пожарного
Общество, 15.07.2021
Участники конкурса преодолеют сложную полосу препятствий
Сергей Зверев запустил конкурс по гимну Бурятии
Сергей Зверев запустил конкурс по гимну Бурятии
Общество, 15.07.2021
Лучшие работы звезда шоу-бизнеса будет опубликовывать на своей странице
В голосовании по памятнику Эржене Будаевой в Бурятии определились лидеры
В голосовании по памятнику Эржене Будаевой в Бурятии определились лидеры
Общество, 15.07.2021
В Бурятии подходит к концу голосование по будущему памятнику  знаменитой бурятской общественнице
В Бурятии сняли клип о красотах Ниловой Пустыни
В Бурятии сняли клип о красотах Ниловой Пустыни
Общество, 15.07.2021
Песню в клипе исполнили известные в Бурятии оперные артисты
Около 340 семей Бурятии получили деньги на воспитание детей-инвалидов
Около 340 семей Бурятии получили деньги на воспитание детей-инвалидов
Общество, 15.07.2021
Денежную компенсацию выделяют на домашнее обучение дошкольников
Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией
Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией
Общество, 15.07.2021
Полёты вновь станут возможны с 24 июля  
В Бурятии число умерших от коронавируса достигло 1500
В Бурятии число умерших от коронавируса достигло 1500
Общество, 15.07.2021
Количество госпитализированных пациентов с COVID-19 снижается
В Улан-Удэ соорудили инвалидную коляску для собаки
В Улан-Удэ соорудили инвалидную коляску для собаки
Общество, 15.07.2021
Коляска стала для собаки тренажёром после тяжёлой травмы
Улан-удэнка стала разнорабочей за езду без прав
Улан-удэнка стала разнорабочей за езду без прав
Общество, 15.07.2021
Женщина села за руль, хотя была лишена водительских прав
В Бурятии лесники очистили «Пионерскую поляну»
В Бурятии лесники очистили «Пионерскую поляну»
Общество, 15.07.2021
Отдыхающие замусорили отличное место для отдыха

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^