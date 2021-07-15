Из бюджета Бурятии на это выделили 22 млн рублей
Стихийная свалка образовалась вблизи села Горячинск Прибайкальского района Бурятии ещё с конца 60-х годов. И как лесничие не пытались бороться с этой напастью, ничего не получалось.
- Мы не раз пытались бороться со стихийным вывозом мусора в лес – устанавливали аншлаги, фотоловушки, привлекали к административной ответственности, организовывали субботники и уборки, но это лишь капля в море, - рассказал главный лесничий Байкальского лесничества Андрей Баранов.
Сейчас республиканское агентство лесного хозяйства заключило госконтракт на ликвидацию несанкционированной свалки в лесном фонде
В центральной экологической зоне Байкала подрядчик уберёт более 13 тысяч кубометров мусора, просеет грунт от мусора. Отходы вывезут на санкционированный полигон твёрдых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Средства на ликвидацию – 22 млн рублей – выделены из республиканского бюджета.
Ежедневно выполнение работ на месте будут контролировать сотрудники агентства лесного хозяйства, Байкалького, Усть-Баргузинского и Кикинского лесничеств.
В лесу у Байкала началась ликвидация 60-летней свалки
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