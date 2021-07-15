В лесу у Байкала началась ликвидация 60-летней свалки

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Из бюджета Бурятии на это выделили 22 млн рублей



Стихийная свалка образовалась вблизи села Горячинск Прибайкальского района Бурятии ещё с конца 60-х годов. И как лесничие не пытались бороться с этой напастью, ничего не получалось.



- Мы не раз пытались бороться со стихийным вывозом мусора в лес – устанавливали аншлаги, фотоловушки, привлекали к административной ответственности, организовывали субботники и уборки, но это лишь капля в море, - рассказал главный лесничий Байкальского лесничества Андрей Баранов.



Сейчас республиканское агентство лесного хозяйства заключило госконтракт на ликвидацию несанкционированной свалки в лесном фонде



В центральной экологической зоне Байкала подрядчик уберёт более 13 тысяч кубометров мусора, просеет грунт от мусора. Отходы вывезут на санкционированный полигон твёрдых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Средства на ликвидацию – 22 млн рублей – выделены из республиканского бюджета.



Ежедневно выполнение работ на месте будут контролировать сотрудники агентства лесного хозяйства, Байкалького, Усть-Баргузинского и Кикинского лесничеств.



