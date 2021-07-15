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В выходные в Бурятии ожидаются грозы

В выходные в Бурятии ожидаются грозы
Общество,  Фото:pixabay.com
Синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные

В выходные в Бурятии местами пройдут небольшие дожди, ожидаются грозы.

По данным Бурятского гидрометцентра,  в пятницу, 16 июля, по республике: ночью по крайнему северу и юго-западу, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер восточный ночью слабый, днём 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +12, +17, местами до +6, днём +25, +30, местами +18, +23.

В субботу, 17 июля, по республике: местами небольшие, умеренные дожди, грозы. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +13, +18, местами до +8, днём +28, +33, местами +20, +25.

В воскресенье, 18 июля, по республике: местами небольшие, умеренные дожди, грозы. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +13, +18, местами до +8, днём +23, +28, местами +16, +21.

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой ночью сильный ливень обрушился на Улан-Удэ и районы. В столице Бурятии выпала половина месячной нормы осадков. Оказались размыты дороги, подтопило многие улицы, произошло отключение света. Некоторые жители частного сектора и вовсе оказались «в плену» - они не могли выехать из-за огромных провалов на дорогах.

В центре города ливнем на дорогу даже вынесло труп неизвестного мужчины.
прогноз погоды

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