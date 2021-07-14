Ливень затопил улицы Улан-Удэ









Воду в первую очередь откачивают с центральных магистралей и улиц, которые традиционно топит во время ливней. Также спецтехника работает по заявкам, которые поступили в круглосуточную диспетчерскую комбината по благоустройству.



Сильные ливневые потоки нанесли много песка на городские улицы. Спецтехника расчищает проезд для автомобилей.



Разрушился асфальт в центре города возле магазина «Спутник». Грунтовые дороги размыло, образовались огромные ямы. Снимки опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.



В микрорайоне Забайкальский такая яма поглотила трактор, его, к счастью, уже извлекли.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_)





Самосвалы с бутовым камнем устраняют провалы в микрорайонах Радужный, Энергетик, Светлый. Самосвалы с бутовым камнем устраняют провалы в микрорайонах Радужный, Энергетик, Светлый.





















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