Ливень затопил улицы Улан-Удэ

Накануне вечером на столицу Бурятии обрушился ливень. В результате дороги оказались в воде, некоторые из них серьёзно пострадали. Работы по откачке воды идут с 1:00. Сейчас на улицах Улан-Удэ работают четыре мотопомпы, 12 вакуумных машин и 14 единиц спецтехники.
За это время откачано 2700 кубометров ливневых вод. Работы продолжаются.
Воду в первую очередь откачивают с центральных магистралей и улиц, которые традиционно топит во время ливней. Также спецтехника работает по заявкам, которые поступили в круглосуточную диспетчерскую комбината по благоустройству.
Сильные ливневые потоки нанесли много песка на городские улицы. Спецтехника расчищает проезд для автомобилей.
Разрушился асфальт в центре города возле магазина «Спутник». Грунтовые дороги размыло, образовались огромные ямы. Снимки опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.
В микрорайоне Забайкальский такая яма поглотила трактор, его, к счастью, уже извлекли.
Самосвалы с бутовым камнем устраняют провалы в микрорайонах Радужный, Энергетик, Светлый.
В воде оказался проблемный участок на перекрёстке улиц Лебедева – Сахьяновой. Из-за этого даже пришлось закрыть движение трамваев по этому участку дороги, поскольку рельсы в воде на 40 см. Специалисты сообщают, что проехать здесь смогут только большие автомобили, типа джипы, иначе можно получить гидроудар.
Участок дороги на улице Лебедева затапливает постоянно. Местные жители жалуются на «Венецию» под окнами дома. Дороги становятся непроходимыми. В комитете городского хозяйства сообщали, что на данном участке сходятся три магистрали ливневых канализаций Октябрьского района. Ранее лужи там не было, потому что ливневая канализация была в рабочем состоянии. Но в связи со строительством третьего моста через реку Уда в настоящее время подрядной организацией проводятся работы по демонтажу существующей и устройству новой системы ливневой канализации с новыми ливнеприёмниками, которая возьмёт на себя не только обслуживание нового моста, но и существующей сети ливневых коммуникаций, - сообщили в комитете городского хозяйства.
Сообщить о нахождении луж на городских улицах можно в круглосуточную диспетчерскую комбината по благоустройству по телефону 44-46-77.
В пресс-службе администрации города напомнили, что сеть ливневой канализации построена в 60-е годы, имеет малую пропускную способность труб (диаметр 300 и 500 мм) и лотков. В настоящее время город разрабатывает на основании генплана единую схему ливневых канализаций, включающую коллекторы, станции перекачки, очистные сооружения и т. д.
Воду в первую очередь откачивают с центральных магистралей и улиц, которые традиционно топит во время ливней. Также спецтехника работает по заявкам, которые поступили в круглосуточную диспетчерскую комбината по благоустройству.
Сильные ливневые потоки нанесли много песка на городские улицы. Спецтехника расчищает проезд для автомобилей.
Разрушился асфальт в центре города возле магазина «Спутник». Грунтовые дороги размыло, образовались огромные ямы. Снимки опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.
В микрорайоне Забайкальский такая яма поглотила трактор, его, к счастью, уже извлекли.
Самосвалы с бутовым камнем устраняют провалы в микрорайонах Радужный, Энергетик, Светлый.
В воде оказался проблемный участок на перекрёстке улиц Лебедева – Сахьяновой. Из-за этого даже пришлось закрыть движение трамваев по этому участку дороги, поскольку рельсы в воде на 40 см. Специалисты сообщают, что проехать здесь смогут только большие автомобили, типа джипы, иначе можно получить гидроудар.
Участок дороги на улице Лебедева затапливает постоянно. Местные жители жалуются на «Венецию» под окнами дома. Дороги становятся непроходимыми. В комитете городского хозяйства сообщали, что на данном участке сходятся три магистрали ливневых канализаций Октябрьского района. Ранее лужи там не было, потому что ливневая канализация была в рабочем состоянии. Но в связи со строительством третьего моста через реку Уда в настоящее время подрядной организацией проводятся работы по демонтажу существующей и устройству новой системы ливневой канализации с новыми ливнеприёмниками, которая возьмёт на себя не только обслуживание нового моста, но и существующей сети ливневых коммуникаций, - сообщили в комитете городского хозяйства.
Сообщить о нахождении луж на городских улицах можно в круглосуточную диспетчерскую комбината по благоустройству по телефону 44-46-77.
В пресс-службе администрации города напомнили, что сеть ливневой канализации построена в 60-е годы, имеет малую пропускную способность труб (диаметр 300 и 500 мм) и лотков. В настоящее время город разрабатывает на основании генплана единую схему ливневых канализаций, включающую коллекторы, станции перекачки, очистные сооружения и т. д.