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В Бурятии сохранится дождливая погода

В Бурятии сохранится дождливая погода
Общество,  Фото:pixabay.com.
На севере республики возможен град

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 июля по северной половине республики дожди, местами сильные, грозы, ливни, возможен град. По южной половине местами кратковременные дожди, днём местами грозы.

Ветер северо-западный 7-12, по северной половине до 15-20 м/с. Температура ночью +13,+18, местами до +7, днём по южной половине +26,+31, по северной половине +16,+22.

В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём в окрестностях возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +13,+15, днём +27,+29.
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