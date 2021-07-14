Жительница Читы отпраздновала 95-летие

Общество, Фото: администрация Железнодорожного района Читы

Именинницу поздравили родные и администрация Железнодорожного района города



95 лет отметила жительница Железнодорожного района Читы Нинель Гавриловна Гусева.



Нинель Перминова родилась 5 июля 1926 года в посёлке Оловянная Читинской области. В 1941 году, окончив школу на руднике Пильный Усть-Карского района, поступила в медицинское училище в Чите. Во время учёбы часто дежурила в госпитале, что был расположен в здании психоневрологического диспансера. Однако по состоянию здоровья ей пришлось оставить училище и вернуться домой, продолжив учиться в интернате прииска Целик за 25 км от дома.



- Питались в основном картошкой, гаоляном, – вспоминает Нинель Гавриловна. - Да пили чай из шиповника.



Из дома добирались до интерната на лыжах. Летом работала на добыче золота. Трудились с 6 утра и до 5 вечера по колено в воде. Окончив школу, Нинель Гавриловна поступила в педагогический институт на историко-филологический факультет.



В 1947 году встретила своего будущего супруга –Александра Федоровича Гусева, который вернулся с восточного фронта в Корее. В 1948 году в семье родилась первая дочь Людмила. В это время семья проживала в Курорте Дарасуне, Нинель Гавриловна работала в школе.



Так как муж был буровым мастером, приходилось переезжать с место на место – Александровский Завод, прииск Васильевский, Жимбира и, наконец, станция Новая, где семья жила с 1960 года. К этому времени родились дочь Лариса и сын Сергей. Нинель Гавриловна устроилась работать в детский сад воспитателем. Окончила заочно дошкольное педагогическое училище. Воспитателем в детском саду Оленгуйского лесопромышленного комбината она проработала до пенсии.



Нинель Гавриловна всю свою жизнь занимала активную жизненную позицию. Коммунист, она не раз возглавляла партийные организации учреждений, была членом женсовета, участвовала во всевозможных слётах и конференциях. Стаж её работы – более 45 лет. Является ветераном труда. Как труженик тыла в годы войны имеет награды «За доблестный труд в годы войны», юбилейные медали.



Дети юбиляра выучились и также честно трудились и трудятся. Старшая Людмила проживала в Москве, работала на Петровке. Лариса пошла по стопам матери и деда – кандидат педагогических наук, работает директором школы. Сергей работал в милиции, в прокуратуре, сейчас на заслуженном отдыхе. Также у Нинель Гавриловны 6 внуков и 7 правнуков.



Несмотря на свой почтенный возраст, именинница читает, разгадывает кроссворды, летом старается не пропустить поездки на природу, на реки и озёра, чтобы полюбоваться красотами Забайкалья и даже, по возможности, искупаться или просто побродить в воде. Об этом сообщает администрация Железнодорожного района Читы.

