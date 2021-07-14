В Бурятии продолжается медленное падение COVID-19

Накануне вылечилось от коронавируса больше людей, чем заболело
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 249 человек (это на четыре меньше, чем днём ранее).
Продолжается медленное, но устойчивое падение заболеваемости. Коронавирус идёт на спад десятый день подряд. Ранее в Бурятии прекратился суточный прирост в более чем 300 заболевших за сутки (столько было на пике третьей волны, рекорд установлен 3 июля – 334 больных). Однако нынешние показатели всё ещё довольно высокие, особенно по сравнению с началом мая, когда фиксировали только чуть более 20 заражённых ежедневно. Власти Бурятии ранее поясняли, что о снятии ограничительных мер можно говорить, когда заболеваемость упадёт до отметок в +70 новых больных.
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 48 682. Из них 49% приходится на Улан-Удэ – это 24 175 случаев (+74 за сутки).
По данным минздрава Бурятии, за всё время выздоровели от ковида 44 154 человека, или 90%. Накануне вылечились 250 пациентов, также дополнительно сняли с наблюдения 931 человека.
Скончались накануне 14 больных коронавирусом, из них 11 были старше 65 лет. За всё время коронавирус унёс жизни 1482 жителей Бурятии.
Отметим, ситуация со смертностью также медленно улучшается. На пике заболеваемости умирали ежедневно более 20 человек.
В стационарах республики сегодня получают лечение 2569 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 130 меньше, чем было днём ранее. В последние дни наблюдается ежедневное снижение числа госпитализированных.
В отделениях реанимации находится 188 пациентов (на двое больше, чем днём ранее). Из них 79 старше 65 лет. На ИВЛ 119 пациентов (из них старше 65 лет – 55).
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3188 коек: занято – 2569, свободно – 619 коек. Занятость коечного фонда составляет 80%.
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По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 13 843 человек. При этом днём ранее таких больных было более 14 тысяч, а в самые сложные дни прирост был в более чем тысячу человек ежедневно.
Число контактных лиц также снижается и на сегодня составляет 17 765 человек.
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Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник Бурятия вышла из двухнедельного локдауна. Однако в республике по-прежнему действует ряд ограничений.
Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев подвёл итоги локдауна, заявив о незначительном снижении заболеваемости. Однако он подчеркнул, что «вирус никуда не делся».
Накануне стало известно о кончине молодой беременной женщины, у которой была тяжёлая форма коронавируса.
Эпидемиологи призвали жителей Бурятии бросать курить во время пандемии коронавируса, объяснив, что курильщики рискуют больше в случаев заболевания.
Ежедневно в столице Бурятии проверяют соблюдение санэпидрежима в магазинах, организациях, городском транспорте и на улицах города. Очередные нарушения масочного режима выявили в магазинах.
В Бурятии сложилась непростая ситуация с медицинским кислородом для ковидных больных. В республике решили наращивать собственное его производство.
В Бурятии продолжается медленное падение COVID-19
Общество, Фото:
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