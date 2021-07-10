«Огонь сомкнулся за спиной»: опытный лесник рассказал о страшном пожаре в Бурятии









Огонь тогда прошёл 1800 га, половину из которых – верховым пожаром. В таких случаях – единственное, что можно сделать – это уводить людей с места. Ни одна человеческая жизнь не стоит геройства. Анатолий Николаевич вспоминает ещё один опасный случай на этом пожаре:



- Мы тушили с группировкой одну из кромок очага, когда поняли, что нужно отходить. Огонь распространялся стремительно – мы ушли с кромки на 7 километров и просто ждали. Нам ничего больше не оставалось. У нас был единственный вариант, если огонь подойдёт к нам –сделать большой крюк и выйти на дорогу. К счастью, пожар сменил направление, и мы вернулись, - продолжил Анатолий Журавлёв.



«Поймать» пожар всё же удалось – за четыре километра до села создали минерализованную полосу, провели отжиг и обновили старый противопожарный разрыв, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.



Анатолий Николаевич работает в лесхозе до сих пор, даже в возрасте 67 лет он остаётся очень активным, энергичным сотрудником, а коллеги называют его «живчиком». Так он учит «молодых» сотрудников, передаёт свой опыт и знания и признаётся – «Лес надо любить всей душой, болеть за него, иначе ничего не получится», сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Заслуженный работник лесного хозяйства, ветеран труда, заместитель руководителя Усть-Баргузинского лесхоза рассказал о самом страшном лесном пожаре в Баргузинском районе Бурятии.Анатолий Журавлёв работает в лесном хозяйстве 47 лет. Признаётся – ещё с детства знает лес как свои пять пальцев, ведь он продолжает дело отца, также проработавшего в Усть-Баргузинском лесхозе долгое время. Он уверен - люди, работающие в сложных условиях, всегда должны сохранять ясность ума. Ведь оно вместе с быстрой реакцией иногда может спасти жизнь.Один из самых страшных случаев на пожаре Анатолий Николаевич вспоминает с содроганием до сих пор.