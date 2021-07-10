 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июля

09 июля

Популярное

«Огонь сомкнулся за спиной»: опытный лесник рассказал о страшном пожаре в Бурятии

«Огонь сомкнулся за спиной»: опытный лесник рассказал о страшном пожаре в Бурятии
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой РАЛХ
Анатолий Журавлёв работает в лесном хозяйстве 47 лет

Заслуженный работник лесного хозяйства, ветеран труда, заместитель руководителя Усть-Баргузинского лесхоза рассказал о самом страшном лесном пожаре в Баргузинском районе Бурятии.

Анатолий Журавлёв работает в лесном хозяйстве 47 лет. Признаётся – ещё с детства знает лес как свои пять пальцев, ведь он продолжает дело отца, также проработавшего в Усть-Баргузинском лесхозе долгое время. Он уверен - люди, работающие в сложных условиях, всегда должны сохранять ясность ума. Ведь оно вместе с быстрой реакцией иногда может спасти жизнь.


Один из самых страшных случаев на пожаре Анатолий Николаевич вспоминает с содроганием до сих пор.

- Это было в 2016 году. Второй год подряд у нас стояла аномальная жара. Обнаружили пожар 9 мая и уже на 9 га – удивительное совпадение. Он возник недалеко от села Гусиха, перешёл с поля. Сразу стянули туда людей, технику. Погода сыграла свою роль – из-за жары и сильного ветра за сутки пожар дал огромный прирост в 600 га, по молодняку перешёл в верховой. До сих пор помню, как пожар не остановила даже дорога шириной почти 10 метров, огонь в доли секунд перепрыгивал через неё и продолжал уничтожать всё на своём пути. Мы его с одной стороны начнём ловить – он в другую сторону, как назло, уйдёт, туда уйдём - он обратно «перепрыгнет».

Тогда люди в Гусихе уже сидели с вещами, готовые эвакуироваться в любой момент, многие жители приходили помогать бороться с огнём, отстаивать свои дома.

В один из вечеров нужно было доставить топливо ребятам к кромке пожара, я поехал на старенькой «буханке». Подъезжаю с топливом к пожару, а там дым такой густой, что в 10 метрах ничего не видно. Проехал немного, смотрю в зеркала заднего вида и понимаю, что прямо за моей спиной огонь сомкнулся, словно двери. Впереди так же всё заволокло дымом и не видно пути отхода, нужно было уезжать, и как можно скорее. Я, не разворачиваясь, дал заднюю скорость. Хорошо, что наша «буханка» не подвела – не заела, не заглохла. В считаные секунды развернулся и проехал через огонь, если бы промедлил – вряд ли бы я сейчас тут стоял, - вспоминает Анатолий Журавлёв.

Огонь тогда прошёл 1800 га, половину из которых – верховым пожаром. В таких случаях – единственное, что можно сделать – это уводить людей с места. Ни одна человеческая жизнь не стоит геройства. Анатолий Николаевич вспоминает ещё один опасный случай на этом пожаре:

- Мы тушили с группировкой одну из кромок очага, когда поняли, что нужно отходить. Огонь распространялся стремительно – мы ушли с кромки на 7 километров и просто ждали. Нам ничего больше не оставалось. У нас был единственный вариант, если огонь подойдёт к нам –сделать большой крюк и выйти на дорогу. К счастью, пожар сменил направление, и мы вернулись, - продолжил Анатолий Журавлёв.

«Поймать» пожар всё же удалось – за четыре километра до села создали минерализованную полосу, провели отжиг и обновили старый противопожарный разрыв, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Анатолий Николаевич работает в лесхозе до сих пор, даже в возрасте 67 лет он остаётся очень активным, энергичным сотрудником, а коллеги называют его «живчиком». Так он учит «молодых» сотрудников, передаёт свой опыт и знания и признаётся – «Лес надо любить всей душой, болеть за него, иначе ничего не получится», сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.  
лес РАЛХ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите появился первый в России храм Авиалесоохраны
В Чите появился первый в России храм Авиалесоохраны
Общество, 10.07.2021
В храме  будут возноситься молитвы «об убережении земли от огня»
В Бурятии продолжают работать посты контроля
В Бурятии продолжают работать посты контроля
Общество, 10.07.2021
Локдаун действует до понедельника  
В Улан-Удэ исчезли «весёлые» светофоры
В Улан-Удэ исчезли «весёлые» светофоры
Общество, 10.07.2021
Нанесение смайликов ГОСТом не предусмотрено
В Бурятии фотоловушка запечатлела медведя
В Бурятии фотоловушка запечатлела медведя
Общество, 10.07.2021
Мишка долго обнюхивал дерево 
За сутки в Бурятии выявили 275 случаев коронавируса
За сутки в Бурятии выявили 275 случаев коронавируса
Общество, 10.07.2021
Ежесуточный прирост продолжает постепенно снижаться 
В Улан-Удэ сифилисом чаще болеют женатые
В Улан-Удэ сифилисом чаще болеют женатые
Общество, 10.07.2021
Кожвендиспансер опубликовал статистические данные 
Форум «Армия» проведут с 26 по 28 августа
Форум «Армия» проведут с 26 по 28 августа
Общество, 10.07.2021
На мероприятии обеспечат меры по предотвращению распространения COVID-19
На трассе Улан-Удэ – Новый Уоян введут ограничение движения
На трассе Улан-Удэ – Новый Уоян введут ограничение движения
Общество, 10.07.2021
Участки автодороги будут закрыты 5 и 7 августа
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 10.07.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается 
В Бурятии набирает обороты челлендж «ЗанимайсяДома03»
В Бурятии набирает обороты челлендж «ЗанимайсяДома03»
Общество, 09.07.2021
Участники акции могут выиграть приз
Агинская шахматистка представит Россию на международных турнирах
Агинская шахматистка представит Россию на международных турнирах
Общество, 09.07.2021
Яна Жапова приняла участие в этапах гран-при России и Чёрного моря
В Иркутске музею подарили уникальный подарок
В Иркутске музею подарили уникальный подарок
Общество, 09.07.2021
Редкий музейный экспонат первой четверти XIX века покажут посетителям в декабре
Бурятия присоединилась ко всероссийской экспедиции
Бурятия присоединилась ко всероссийской экспедиции
Общество, 09.07.2021
Её участники должны преодолеть 34 тысячи километров вдоль границ России
Корвет «Алдар Цыденжапов» вернулся во Владивосток с учений
Корвет «Алдар Цыденжапов» вернулся во Владивосток с учений
Общество, 09.07.2021
В столице Приморья торжественно встретили боевые корабли, принимавшие участие в крупномасштабном учении в Тихом океане

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^