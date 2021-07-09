В Улан-Удэ раскритиковали экопарковку









Видео опубликовали в паблике buryatia_online. В комментариях не все подписчики разделили возмущений молодого человека. Пользователи отмечают, что там нужен знак «Парковка», и тогда объект будет востребован.



«А, это парковка, что ли, а я думала газон и туда нельзя», «Люди, как вам угодить?», «Очень даже красивая парковка», «Нормальная парковка, лучше, чем голый асфальт», «Надо знак парковки поставить, может более понятно будет. А так, красиво», - написали улан-удэнцы в комментариях.



Как сообщал «Байкал-Daily, реализация проекта по созданию экопарковки



Мэр Игорь Шутенков



Известный блогер дважды высказался по этому поводу – в своём Telegram-канале и в очередном выпуске своей передачи на YouTube. В обоих случаях Илья Варламов





Видео опубликовали в паблике buryatia_online. В комментариях не все подписчики разделили возмущений молодого человека. Пользователи отмечают, что там нужен знак «Парковка», и тогда объект будет востребован.«А, это парковка, что ли, а я думала газон и туда нельзя», «Люди, как вам угодить?», «Очень даже красивая парковка», «Нормальная парковка, лучше, чем голый асфальт», «Надо знак парковки поставить, может более понятно будет. А так, красиво», - написали улан-удэнцы в комментариях.Как сообщал «Байкал-Daily, реализация проекта по созданию экопарковки началась ещё в августе прошлого года Мэр Игорь Шутенков запускал у себя в Instagram голосование с вопросом «Нужны ли такие парковки городу?». Большинство людей проголосовали «За». Ждал градоначальник и участия в голосовании блогера-урбаниста Ильи Варламова.Известный блогер дважды высказался по этому поводу – в своём Telegram-канале и в очередном выпуске своей передачи на YouTube. В обоих случаях Илья Варламов подробно ответил, почему городу не надо делать экопарковки

В Улан-Удэ горожанин раскритиковал новую экопарковку, которую оборудовали в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Она представляет из себя бетонную решётку с высаженным газоном.По словам улан-удэнца, экопарковкой никто не пользуется, она занимает много места, так что пешеходам её приходится обходить.- Вот эта плитка она неудобная, проваливаются ноги. А как девушки на каблуках, в туфлях? – задаётся вопросом мужчина.