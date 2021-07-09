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Гроссмейстер из Бурятии победил чемпиона мира по шахматам

Гроссмейстер из Бурятии победил чемпиона мира по шахматам
Общество,  Фото:lichess.org
На онлайн-турнире Жамсаран Цыдыпов выиграл партию у Магнуса Карлсена

На шахматном портале Lichess состоялся июльский онлайн-турнир Blitz Titled Arena. В соревнованиях сыграли 512 шахматистов со всей планеты.

В турнире принял участие шахматист из Бурятии Жамсаран Цыдыпов. В напряжённой борьбе он с 95 очками занял пятое место.

- Жамсарану на турнире удалось победить десяток сильных международных гроссмейстеров. Среди проигравших бурятскому спортсмену оказался чемпион мира Магнус Карлсен. В рамках турнира они провели между собой три встречи и именитому норвежцу всё же удалось взять реванш. Несмотря на это поражение, Магнус Карлсен стал победителем престижного турнира. Отметим, что в течении турнира он проиграл лишь две партии, - сообщает пресс-служба федерации шахмат Бурятии.

Также Жамсаран одержал победу над сильными гроссмейстерами Дмитрием Андрейкиным, Сананом Сюгировым, Александром Бортником, ставшим на этом турнире вторым, и другими шахматистами.
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