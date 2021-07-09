Школьница из Улан-Удэ набрала 299 баллов по ЕГЭ

- А когда стало известно, что 299 баллов в итоге, не 300 – разочарования не было?



- Никакого разочарования! Мы вообще не думали о том, что может быть столько баллов. И тем более не требовали этого от Юли. Поэтому были просто несказанно рады и удивлены.



- И последнее – как все-таки вырастить ребёнка, способного покорить такие школьные высоты? Дайте совет родителям.



- Боюсь сказать банальность, но каждый ребёнок уникален и гениален по-своему. У меня нет готового совета, как вырастить успешного ребёнка, единственное, что могу сказать – мы поддерживали ребёнка абсолютно во всём. В 9-10 классе мы с мужем планировали отвести ребёнка к репетиторам, но Юля пришла к нам с готовым решением и очень большим желанием развиваться именно в гуманитарном направлении и именно самостоятельно. И мы её снова поддержали. Юля уже рассказала, что готовилась сама, находила информацию в интернете, слушала вебинары, Иными словами, мы не ходили к репетиторам, не ставили планку 100 баллов и не меньше. Именно поэтому хочу выразить благодарность и признательность нашим педагогам лингвистической гимназия №3 Улан-Удэ, которые создали все условия для получения столь высоких баллов!







На всю страну прославилась выпускница из Ростова-на-Дону, которая единственная набрала на ЕГЭ 400 баллов. Она получила максимальные баллы на экзаменах по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку.В Бурятии также есть выдающийся результат. Выпускница лингвистической гимназии №3 Юлия смогла набрать 299 баллов: 100 – по русскому языку, 100 – по литературе и 99 – по английскому языку. Интервью с девушкой привело минобрнауки Бурятии.- Мне до сих пор верится с трудом… К ЕГЭ готовилась на протяжении двух последних лет, в 10 и 11 классах. При подготовке к экзамену нашла достаточно много доступных уроков и курсов в интернете, поэтому решила готовиться самостоятельно. Ну и хорошую базу в школе стоит упомянуть. Я очень люблю литературу и русский язык, соответственно, заниматься этими предметами было в удовольствие. За результат экзамена по литературе волновалась, на русский шла, уже уверенная в своих силах.- Мне теперь кажется, что они переоценены. 100 баллов отличается от 97 всего лишь одной ошибкой по невнимательности. Многие из моих друзей сдали экзамены на 97, 94. Они вполне могли бы быть на моём месте…- Полюбить то, чем занимаетесь. Тогда всё получится.- Мечтала жить в Петербург, теперь появилась возможность туда поступить. А так вопрос сложный и обширный. Пока нахожусь в поиске, знаю только, что хочу иметь достаточно мудрости поступать правильно.- Нужно быть везунчиком, и только. Это возвращаясь к вопросу о 97 и 100 - ЕГЭ вещь не совсем предсказуемая.- Такой амбициозной мечты у меня нет.Беседа проходила с участием мамы Юлии Марины Ивановны. И конечно, к ней тоже были вопросы.- Разумеется, столь высокие результаты для нас – приятная неожиданность, хотя… Юля последние два года занималась достаточно напряжённо: занятия по русскому языку стартовали в августе. Стены комнаты дочери были обклеены распечатанными текстами стихотворений - выучить их нужно было больше сотни…- К 9 классу ребёнок определился с филологическим направлением, и вначале мы её не поддержали Юлин выбор, поскольку мы с папой то, что называется «технари», и считаем - будущее за IT-технологиями и целесообразнее было бы заниматься техническими дисциплинами. Однако дочь была уверена в своем выборе и в итоге мы все решили, что заниматься в жизни нужно любимым делом, и поддержали Юлино решение.