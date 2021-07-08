Жителей Бурятии встревожил коричневый ручей, впадающий в Байкал

Явление запечатлели в Горячинске
Жители Бурятии выразили беспокойство по поводу цвета ручья, который впадает в Байкал. Ручей бежит в Горячинске, его цвет почему-то коричневый. Видео ручья коричневого цвета опубликовали в паблике ves_ulan_ude.
- Не очень хороший цвет воды. Не знаем, чем вызвано, - поделился автор.
В комментариях представители администрации Прибайкальского района поспешили успокоить пользователей. Ручей протекает через болото и потому приобретает такой цвет, объяснили специалисты.
- Ручей в селе Горячинск протекает через болотистую местность, почва которой обогащена железом, при окислении которого и получается желтый цвет, - ответили в районной администрации.
Также ручей приобретает такой цвет из-за сосновой пыльцы, что характерно в это время года.
Такое явление с изменением цвета ручья наблюдается ежегодно.
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