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Жителей Бурятии встревожил коричневый ручей, впадающий в Байкал

Жителей Бурятии встревожил коричневый ручей, впадающий в Байкал
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Явление запечатлели в Горячинске

Жители Бурятии выразили беспокойство по поводу цвета ручья, который впадает в Байкал. Ручей бежит в Горячинске, его цвет почему-то коричневый. Видео ручья коричневого цвета опубликовали в паблике ves_ulan_ude.

- Не очень хороший цвет воды. Не знаем, чем вызвано, - поделился автор.

 

В комментариях представители администрации Прибайкальского района поспешили успокоить пользователей. Ручей протекает через болото и потому приобретает такой цвет, объяснили специалисты.

- Ручей в селе Горячинск протекает через болотистую местность, почва которой обогащена железом, при окислении которого и получается желтый цвет, - ответили в районной администрации.

Также ручей приобретает такой цвет из-за сосновой пыльцы, что характерно в это время года.

Такое явление с изменением цвета ручья наблюдается ежегодно.

ручей Байкал экология

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