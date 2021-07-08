Жителей Бурятии встревожил коричневый ручей, впадающий в Байкал









В комментариях представители администрации Прибайкальского района поспешили успокоить пользователей. Ручей протекает через болото и потому приобретает такой цвет, объяснили специалисты.



- Ручей в селе Горячинск протекает через болотистую местность, почва которой обогащена железом, при окислении которого и получается желтый цвет, - ответили в районной администрации.



Также ручей приобретает такой цвет из-за сосновой пыльцы, что характерно в это время года.



Такое явление с изменением цвета ручья наблюдается ежегодно.





Жители Бурятии выразили беспокойство по поводу цвета ручья, который впадает в Байкал. Ручей бежит в Горячинске, его цвет почему-то коричневый. Видео ручья коричневого цвета опубликовали в паблике ves_ulan_ude.- Не очень хороший цвет воды. Не знаем, чем вызвано, - поделился автор.