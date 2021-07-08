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В Иркутске провели международные гонки внедорожников

В Иркутске провели международные гонки внедорожников
Общество,  Фото:внедорожный клуб «Протектор»
На соревнования приехали экипажи из Монголии, Якутии, Приморья и Кавказа

Со 2 по 4 июля в Иркутске впервые состоялся региональный отборочный этап международной гонки в формате RFC по тяжёлому офф-роуду. Участниками этапа на Байкале «RFC Байкал 2021» стали экипажи с Иркутской области, Монголии, Якутии, Приморья и Кавказа.

- Rainforest Challenge – соревнования полноприводных автомобилей, призванные объединить стремящихся к победе и достойной конкуренции любителей внедорожья со всего мира. Соревнования российской серии RFC проводится с целью популяризации автомобильного спорта среди автолюбителей и привлечение их к занятию автомобильным спортом, - сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

Победителями в категории R1 «Prototype» стал экипаж Расула Хубиева и Анзора Айбазова. Второе место завоевали Андрей Катков и Валерий Любаренко на Suzuki Jimny. Третьими были гости из Монголии Самдан Баатаржав и Баатаржав Мэнхбат на Toyota Land Prado.

Категорию R2 «Modified» выиграли Максим и Роман Марисовы на Suzuki Escudo. «Серебро» досталось экипажу Дениса Потоцкого и Павла Кацуры на Suzuki Jimny. Третье место у Александра Казакова и Виктора Буянова на Suzuki Jimny.

Победу в категории «Экстралайт» праздновали Владимир Соболев и Максим Сосин на Suzuki Escudo. Вторыми пришли Евгений Гусевский и Роман Ходырев на Ниве 21213. Третью ступень пьедестала занял экипаж Дениса Черемисина и Константина Чернышёва на ВАЗ 2121.
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