 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июля

07 июля

Популярное

35 семей Улан-Удэ наградят медалью «За любовь и верность»

35 семей Улан-Удэ наградят медалью «За любовь и верность»
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Среди них одиннадцать супружеских пар из Железнодорожного района

В Улан-Удэ в этом году 35 супружеских пар города наградят почётной медалью «За любовь и верность». Её получат семьи, которые могут служить образцом крепких семейных отношений и внесли вклад в социально-экономическое развитие города и республики.

Среди награждённых медалями «За любовь и верность» и грамотами главы Бурятии будут одиннадцать семей из Железнодорожного района.

Награду получат супруги Булнаевы Геннадий Дмитриевич и Валентина Сократовна, в большой семье которых уже полвека царит любовь и уважение. Дружба и любовь других награждённых Возжаевых Сергея Ивановича и Галины Павловны началась ещё в школьные годы, и вот уже без малого 47 лет семейные узы скрепляет уважение, взаимопонимание, трудолюбие.

Семья Александра Федоровича и Марии Федоровны Гаховых отличается сплочённостью, взаимопониманием, трудолюбием, добросовестным отношением к работе. Семейная пара Гомбоева Максима Цоктоевича и Цыренбазаровой Марии добилась благополучия совместным трудом, они воспитали детей достойными членами общества, снискали уважение родных и друзей.

Производственный коллектив завода имени С.М. Кирова «Эмальпосуда» познакомил будущих супругов Дархановых Георгия Ивановича и Марьяну Александровну, счастливому браку которых в этом году исполняется 45 лет. Их любовь, верность, взаимоуважение, чуткость и забота являются залогом крепкой семьи. Ветераны Улан-Удэнского авиационного завода супруги Михины Сергей Владимирович и Надежда Николаевна живут пятьдесят лет в любви и согласии, по мнению близких, их семейные отношения служат образцом для молодого поколения.

Будущие супруги Овсянкины Андрей Георгиевич и Елена Геннадьевна познакомились на свадьбе у друзей, где были свидетелями. Создав свою семью, они воспитали достойных сыновей, помогают воспитывать пятерых внуков. Замечательные и любящие родители – супруги Сысолятины Александр Владимирович и Надежда Ивановна воспитали двоих дочерей, привили им уважение к старшим, ответственность, любовь к природе, научили их доброте и заботе о близких, а сейчас помогают воспитывать внуков.

Самое главное достижение в семейном союзе Сухих Владимира Алексеевича и Нины Николаевны – это взаимная любовь и верность, добросовестное отношение к делу, воспитание достойных детей, внуков, правнука в атмосфере любви и заботы. Супругов Таскановых Бориса Петровича и Галину Алексеевну в микрорайоне Загорск знают и уважают, как добропорядочных, трудолюбивых, общественно-активных, творческих и спортивных людей. Медаль станет прекрасным подарком к «золотой свадьбе» в сентябре.

60 лет живут душа в душу, поддерживая друг друга и в горе, и в радости, ветераны педагогического труда супруги Халтуевы Николай Ананьевич и Валентина Дамбаевна. Они также награждены почётной медалью, сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.

Напомним, что медаль «За любовь и верность» была учреждена в 2008 году. Её получают супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад и получившие известность крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, обеспечивших своё благополучие совместным трудом, воспитавших детей достойными членами общества.
Улан-Удэ семьи награждение День семьи Железнодорожный район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии авиакомпании получат субсидии на полёты в Тунку
В Бурятии авиакомпании получат субсидии на полёты в Тунку
Общество, 08.07.2021
Начат приём заявлений на субсидии для рейсов, связывающих Улан-Удэ и Кырен
В Забайкалье от паводков пострадало более 4000 человек
В Забайкалье от паводков пострадало более 4000 человек
Общество, 08.07.2021
Пострадавшие получат выплаты по ущербу размером 50 и 100 тысяч рублей
На вокзале и в аэропорту Иркутска появятся пункты ПЦР-диагностики
На вокзале и в аэропорту Иркутска появятся пункты ПЦР-диагностики
Общество, 08.07.2021
Свою работу они начнут уже на следующей неделе
В горах Бурятии стартовал фестиваль «Эргэне-Кун»
В горах Бурятии стартовал фестиваль «Эргэне-Кун»
Общество, 08.07.2021
Проект проводится в формате экспедиции, объединяющей раскопки, семинар и памятные акции
35 семей Улан-Удэ наградят медалью «За любовь и верность»
35 семей Улан-Удэ наградят медалью «За любовь и верность»
Общество, 08.07.2021
Среди них одиннадцать супружеских пар из Железнодорожного района
В Улан-Удэ временно ограничено движение трамваев
В Улан-Удэ временно ограничено движение трамваев
Общество, 08.07.2021
Из-за ремонта путей были изменены схема движения и режим работы
Улан-удэнцам объяснили, что делать в случае смерти близкого человека
Улан-удэнцам объяснили, что делать в случае смерти близкого человека
Общество, 08.07.2021
Регистрация смерти, несмотря на всю трагичность момента, является важной необходимостью
В Улан-Удэ «прижали» земельных самовольщиков
В Улан-Удэ «прижали» земельных самовольщиков
Общество, 08.07.2021
За полгода специалисты провели более 160 проверок
В Бурятии в общежития планируют заселять только привитых студентов
В Бурятии в общежития планируют заселять только привитых студентов
Общество, 08.07.2021
Главный санврач Бурятии объяснил необходимость прививать студентов от коронавируса
В Улан-Удэ дали пояснения по еде для больных коронавирусом
В Улан-Удэ дали пояснения по еде для больных коронавирусом
Общество, 08.07.2021
В БСМП рассказали о выросшей нагрузке на сотрудников пищеблока
В Бурятии наладили производство кислорода для ковидных больных
В Бурятии наладили производство кислорода для ковидных больных
Общество, 08.07.2021
В третью волну коронавируса медицинский кислород стали потреблять в три раза больше

В Бурятии ТОСы создают Народный штаб
В Бурятии ТОСы создают Народный штаб
Общество, 08.07.2021
Жителей республики приглашают присоединиться к ТОСовцам
В пожарной части в Бурятии поселился пёс Умка
В пожарной части в Бурятии поселился пёс Умка
Общество, 08.07.2021
У пса, который уже «служит» в пожарной части, появился четвероногий «стажёр»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^