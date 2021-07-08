35 семей Улан-Удэ наградят медалью «За любовь и верность»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Среди них одиннадцать супружеских пар из Железнодорожного района



В Улан-Удэ в этом году 35 супружеских пар города наградят почётной медалью «За любовь и верность». Её получат семьи, которые могут служить образцом крепких семейных отношений и внесли вклад в социально-экономическое развитие города и республики.



Среди награждённых медалями «За любовь и верность» и грамотами главы Бурятии будут одиннадцать семей из Железнодорожного района.



Награду получат супруги Булнаевы Геннадий Дмитриевич и Валентина Сократовна, в большой семье которых уже полвека царит любовь и уважение. Дружба и любовь других награждённых Возжаевых Сергея Ивановича и Галины Павловны началась ещё в школьные годы, и вот уже без малого 47 лет семейные узы скрепляет уважение, взаимопонимание, трудолюбие.



Семья Александра Федоровича и Марии Федоровны Гаховых отличается сплочённостью, взаимопониманием, трудолюбием, добросовестным отношением к работе. Семейная пара Гомбоева Максима Цоктоевича и Цыренбазаровой Марии добилась благополучия совместным трудом, они воспитали детей достойными членами общества, снискали уважение родных и друзей.



Производственный коллектив завода имени С.М. Кирова «Эмальпосуда» познакомил будущих супругов Дархановых Георгия Ивановича и Марьяну Александровну, счастливому браку которых в этом году исполняется 45 лет. Их любовь, верность, взаимоуважение, чуткость и забота являются залогом крепкой семьи. Ветераны Улан-Удэнского авиационного завода супруги Михины Сергей Владимирович и Надежда Николаевна живут пятьдесят лет в любви и согласии, по мнению близких, их семейные отношения служат образцом для молодого поколения.



Будущие супруги Овсянкины Андрей Георгиевич и Елена Геннадьевна познакомились на свадьбе у друзей, где были свидетелями. Создав свою семью, они воспитали достойных сыновей, помогают воспитывать пятерых внуков. Замечательные и любящие родители – супруги Сысолятины Александр Владимирович и Надежда Ивановна воспитали двоих дочерей, привили им уважение к старшим, ответственность, любовь к природе, научили их доброте и заботе о близких, а сейчас помогают воспитывать внуков.



Самое главное достижение в семейном союзе Сухих Владимира Алексеевича и Нины Николаевны – это взаимная любовь и верность, добросовестное отношение к делу, воспитание достойных детей, внуков, правнука в атмосфере любви и заботы. Супругов Таскановых Бориса Петровича и Галину Алексеевну в микрорайоне Загорск знают и уважают, как добропорядочных, трудолюбивых, общественно-активных, творческих и спортивных людей. Медаль станет прекрасным подарком к «золотой свадьбе» в сентябре.



60 лет живут душа в душу, поддерживая друг друга и в горе, и в радости, ветераны педагогического труда супруги Халтуевы Николай Ананьевич и Валентина Дамбаевна. Они также награждены почётной медалью, сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.



Напомним, что медаль «За любовь и верность» была учреждена в 2008 году. Её получают супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад и получившие известность крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, обеспечивших своё благополучие совместным трудом, воспитавших детей достойными членами общества.

