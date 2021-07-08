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Недетские игры: В центре Улан-Удэ дети прыгают с моста в реку

Недетские игры: В центре Улан-Удэ дети прыгают с моста в реку
Общество,  Фото:anonim__03
Инцидент произошёл на Новом мосту

В Бурятии уже неделю держится жаркая погода, температура доходит до отметки +35 градусов. В городе находится очень тяжело, а в период действующей самоизоляции тем более. Особенно это касается детей. Сорванцы так и норовят сбежать на улицу в поисках очередного фонтана или водоёма.

Так произошло и 7 июля на Новом мосту в Улан-Удэ. Видео появилось на странице в паблике anonim__03. На нём видно, как на берегу реки собрались дети разного возраста и наблюдают за прыжком своего сверстника с моста. Кстати, взрослые люди тоже были там и ничего не предприняли.

Когда ребёнок все же спрыгнул, все радостно отреагировали. А кто-то из мальчишек крикнул, что хочет сделать также.

Недавние новости о трагичных случаях на воде ничему, судя по всему, не учат. В первую очередь, это ответственность родителей. Мало того, что дети нарушают режим самоизоляции, так они ещё и подвергают свою жизнь смертельной опасности.

Судя по комментариям, негодованию горожан нет предела.

«Во многих городах есть пляжи, аквапарки. У нас ничего нет, только громко заявляется - город для людей».

«Господи, что творят, а если на что-нибудь напорятся, под водой чего только нет ,каждый день люди тонут, и ничего их не учит».

«Деревня Улан-Удэ - ни отдыхающих зон, ни красивых набережных, ни аквапарка не было и не будет. В каждом городе есть аквапарк, зоны для купания, у нас ни чего нет. Одни ТЦ строить только успевают, да спортивные комплексы, где шубами торгуют - все ни как у людей».

Однако нашлись и те, для кого эта ситуация опасной не показалась. Говоря об этом, люди пишут, что «всю жизнь наблюдают такую картину в Улан-Удэ».

дети мост

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