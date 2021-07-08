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В Бурятии реконструируют мост на трассе «Байкал»

В Бурятии реконструируют мост на трассе «Байкал»
Общество,  Фото:ФКУ Упрдор "Южный Байкал"
Прежний мост не соответствовал параметрам из-за возросшей нагрузки

В Кабанском районе Бурятии на 225 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» полным ходом идёт реконструкция моста, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Работы на мосту через реку Переемная стартовали в начале строительно-монтажного сезона этого года.

В настоящее время на объекте выполняют демонтаж прежнего моста, технические параметры которого не соответствовали возросшим нагрузкам и нормативным требованиям.

На данном участке автодороги автомобильное сообщение возможно по временному мосту. Работы идут по графику.

По итогам реконструкции будет расширена проезжая часть моста и увеличена его грузоподъёмность. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят новые светоотражающие дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесут горизонтальную разметку.

Ввод моста в эксплуатацию намечен на 2023-й год.

Управление федеральных автодорог просит водителей отнестись с пониманием, соблюдать правила дорожного движения.

При возникновении чрезвычайной ситуации на трассе Р-258 «Байкал» необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.

мост федеральная трасса Упрдор Южный Байкал

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