В Бурятии реконструируют мост на трассе «Байкал»

Общество, Фото: ФКУ Упрдор "Южный Байкал"

Прежний мост не соответствовал параметрам из-за возросшей нагрузки



В Кабанском районе Бурятии на 225 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» полным ходом идёт реконструкция моста, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Работы на мосту через реку Переемная стартовали в начале строительно-монтажного сезона этого года.



В настоящее время на объекте выполняют демонтаж прежнего моста, технические параметры которого не соответствовали возросшим нагрузкам и нормативным требованиям.



На данном участке автодороги автомобильное сообщение возможно по временному мосту. Работы идут по графику.



По итогам реконструкции будет расширена проезжая часть моста и увеличена его грузоподъёмность. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят новые светоотражающие дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесут горизонтальную разметку.



Ввод моста в эксплуатацию намечен на 2023-й год.



Управление федеральных автодорог просит водителей отнестись с пониманием, соблюдать правила дорожного движения.



При возникновении чрезвычайной ситуации на трассе Р-258 «Байкал» необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.



