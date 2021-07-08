Прежний мост не соответствовал параметрам из-за возросшей нагрузки
В Кабанском районе Бурятии на 225 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» полным ходом идёт реконструкция моста, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Работы на мосту через реку Переемная стартовали в начале строительно-монтажного сезона этого года.
В настоящее время на объекте выполняют демонтаж прежнего моста, технические параметры которого не соответствовали возросшим нагрузкам и нормативным требованиям.
На данном участке автодороги автомобильное сообщение возможно по временному мосту. Работы идут по графику.
По итогам реконструкции будет расширена проезжая часть моста и увеличена его грузоподъёмность. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят новые светоотражающие дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесут горизонтальную разметку.
Ввод моста в эксплуатацию намечен на 2023-й год.
Управление федеральных автодорог просит водителей отнестись с пониманием, соблюдать правила дорожного движения.
При возникновении чрезвычайной ситуации на трассе Р-258 «Байкал» необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.
В Бурятии реконструируют мост на трассе «Байкал»
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