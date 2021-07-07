По прогнозам, погода изменится с завтрашнего дня
В Бурятии, по прогнозам синоптиков, жара сменится дождями. По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие три дня в республике ожидается дождливая погода, местами возможен град. Также прогнозируется снижение температуры, порывистый ветер.
Завтра, 8 июля, ночью по республике преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы, местами возможен град. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на западный 6-11, местами порывы до 15-19 м/с. Температура ночью +15,+20, местами +8,+13, днём +29,+34, местами +20,+25.
В пятницу, 9 июля, на большей части республики местами кратковременные дожди, грозы, ночью по юго-западу и южному Прибайкалью ливни. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +7,+12, днём +21,+26, местами +15,+20.
В субботу, 10 июля, переменная облачность, ночью по северу, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +9,+14, местами до +4, днём +24,+29, местами +17,+22.
В Бурятии летний зной сменится ливнями
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