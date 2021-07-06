Гиревики из Бурятии стали призёрами первенства мира

Оба спортсмена из Бурятии вернулись с первенства мира с медалями



В городе Канаус в Литве с 2 по 5 июля прошло первенство мира по гиревому спорту среди юношей и девушек до 18 лет. В мировом первенстве участвовали два спортсмена из Бурятии, оба они вернулись с медалями, сообщили в минспорта республики.

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Даниил Цвик из Онохойской спортивной школы завоевал серебряную медаль.



Представитель Кяхтинской спортивной школы Матвей Кожемякин занял третье место.



Всего в соревнованиях приняли участие более 200 участников из 11 стран.



