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В Бурятии построят центр «Заповедный северный Байкал»

В Бурятии построят центр «Заповедный северный Байкал»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Центр «Заповедный северный Байкал» будет помогать туристам

На севере Бурятии построят административно-информационный центр «Заповедный северный Байкал». На проектно-сметную документацию недавно выдали положительное заключение, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Центр будет заниматься экопросвещением и информационным обслуживанием туристов, а также организацией экскурсий и проведением экологических акций с участием волонтёров.

Одноэтажное здание центра общей площадью 348 кв. м. построят в городе Северобайкальск, расположенном на левом берегу озера в одном из красивейших мест Байкала. Кроме основного здания, здесь разместят также противопожарный резервуар, локальные очистные сооружения и другие необходимые инфраструктурные объекты.

Заказчик строительства – объединённая дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка. Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств бюджета Российской Федерации.

Отметим, в 2015 году в селе Танхой, на территории Байкальского заповедника, появился визит-центр «Байкал заповедный»
туризм заповедник

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