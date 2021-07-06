Центр «Заповедный северный Байкал» будет помогать туристам
На севере Бурятии построят административно-информационный центр «Заповедный северный Байкал». На проектно-сметную документацию недавно выдали положительное заключение, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.
Центр будет заниматься экопросвещением и информационным обслуживанием туристов, а также организацией экскурсий и проведением экологических акций с участием волонтёров.
Одноэтажное здание центра общей площадью 348 кв. м. построят в городе Северобайкальск, расположенном на левом берегу озера в одном из красивейших мест Байкала. Кроме основного здания, здесь разместят также противопожарный резервуар, локальные очистные сооружения и другие необходимые инфраструктурные объекты.
Заказчик строительства – объединённая дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка. Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств бюджета Российской Федерации.
Отметим, в 2015 году в селе Танхой, на территории Байкальского заповедника, появился визит-центр «Байкал заповедный».
В Бурятии построят центр «Заповедный северный Байкал»
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