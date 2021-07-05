В Бурятии ожидается жара до +36

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике установится жаркая погода



По данным Бурятского гидрометцентра, в республике установится жаркая погода. Местами воздух прогреется до +36 градусов. Но при этом местами возможны грозы с порывистым ветром, град.



Так, завтра, 6 июля, ночью по республике преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 4-9 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +12,+17, местами +6,+11, днём +27,+32, местами +17,+22.



В среду, 7 июля, также преимущественно без осадков, днём жаркая погода. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +6,+11, днём +31,+36, местами +21,+26.



В четверг, 8 июля, погода немного ухудшится. Ночью по юго-западу и Прибайкалью, днём местами кратковременные дожди, грозы, местами возможен град. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на западный 6-11, местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +15,+20, местами +8,+13, днём +25,+30, местами до +35, по Прибайкалью и юго-западу +19,+24.

