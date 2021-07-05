Жителя Бурятии в Москве избили, отобрав документы

Вернуться на Родину ему помогло полпредство



Уроженец села Амгалантуй Бичурского района Бурятии приехал на заработки в Москву. Работал на складе сетевого интернет-магазина, отправлял зарплату семье. Но в один день обнаружил себя в больнице, с зашитой раной головы. Документов при себе уже не было.



- Нам он сказал, что ничего не помнит, но причина всех неприятностей - алкоголь. После больницы наш земляк попал на Казанский вокзал, где местные ему рассказали, что бывает вот с такими потерявшимися. В Москве очень легко потеряться навсегда. Тогда он понял, что нужно искать помощи. Какая-то пенсионерка подсказала, что есть, наверное, какое-то представительство в Москве, где могут помочь. Мимо проходившая девушка помогла найти наш номер телефона и позвонила к нам. Тогда мы уже встретились и помогли оформить документы, нашли родственников, сопроводили в аэропорт, - рассказали в пресс-службе полпредства Бурятии.



Эта история закончилась хорошо. «Но сколько таких историй закончилось плохо?», задаются вопросом в полпредстве.



- Друзья! Соблюдайте самые простые меры безопасности: не общайтесь с незнакомыми, держите в курсе своих родственников, не теряйте документы, оставляйте дополнительные контакты близким людям. От вашей осмотрительности зависит ваша безопасность, - добавляют в полпредстве.