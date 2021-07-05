 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 июля

04 июля

Популярное

Жителя Бурятии в Москве избили, отобрав документы

Жителя Бурятии в Москве избили, отобрав документы
Общество,  Фото:baikal-daily
Вернуться на Родину ему помогло полпредство

Уроженец села Амгалантуй Бичурского района Бурятии приехал на заработки в Москву. Работал на складе сетевого интернет-магазина, отправлял зарплату семье. Но в один день обнаружил себя в больнице, с зашитой раной головы. Документов при себе уже не было.

- Нам он сказал, что ничего не помнит, но причина всех неприятностей - алкоголь. После больницы наш земляк попал на Казанский вокзал, где местные ему рассказали, что бывает вот с такими потерявшимися. В Москве очень легко потеряться навсегда. Тогда он понял, что нужно искать помощи. Какая-то пенсионерка подсказала, что есть, наверное, какое-то представительство в Москве, где могут помочь. Мимо проходившая девушка помогла найти наш номер телефона и позвонила к нам. Тогда мы уже встретились и помогли оформить документы, нашли родственников, сопроводили в аэропорт, - рассказали в пресс-службе полпредства Бурятии.

Эта история закончилась хорошо. «Но сколько таких историй закончилось плохо?», задаются вопросом в полпредстве.

- Друзья! Соблюдайте самые простые меры безопасности: не общайтесь с незнакомыми, держите в курсе своих родственников, не теряйте документы, оставляйте дополнительные контакты близким людям. От вашей осмотрительности зависит ваша безопасность, - добавляют в полпредстве. 
Москва
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Арюна Нимаева представит Бурятию на «Золотом голосе Байкала»
Арюна Нимаева представит Бурятию на «Золотом голосе Байкала»
Общество, 05.07.2021
У Арюны Нимаевой всегда необычный запоминающийся образ
В Бурятии повторён рекорд смертности от COVID-19
В Бурятии повторён рекорд смертности от COVID-19
Общество, 05.07.2021
Суточный прирост заражений слегка снизился по сравнению с последними днями
Жителя Бурятии в Москве избили, отобрав документы
Жителя Бурятии в Москве избили, отобрав документы
Общество, 05.07.2021
Вернуться на Родину ему помогло полпредство 
Анфиса Чехова предложила буряткам стать лицом её бренда одежды
Анфиса Чехова предложила буряткам стать лицом её бренда одежды
Общество, 05.07.2021
После скандала с обвинениями в расизме телеведущая Анфиса Чехова пошла на новый шаг 
Оренбургский инспектор ГИБДД приютил после ДТП девочку из Иркутска
Оренбургский инспектор ГИБДД приютил после ДТП девочку из Иркутска
Общество, 05.07.2021
Семья девочки после аварии оказалась в больнице
Житель Бурятии пронёс гашиш в изолятор
Житель Бурятии пронёс гашиш в изолятор
Общество, 05.07.2021
Мужчина получил условный срок 
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
Общество, 05.07.2021
Воздух прогреется до +30
Было — стало: Где мышонок-шахматист?
Было — стало: Где мышонок-шахматист?
Общество, 04.07.2021
«То ли кот проголодался, то ли местные бродяги удачно пополнили пункт приёма цветмета…»
Улан-удэнская школа №56 выиграла грант почти на миллион
Улан-удэнская школа №56 выиграла грант почти на миллион
Общество, 04.07.2021
На средства гранта проложат пешеходную тропу на Верхней Берёзовке
Назван медальный план российских боксёров на Олимпиаду в Токио
Назван медальный план российских боксёров на Олимпиаду в Токио
Общество, 04.07.2021
В составе сборной России спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова
После скандала Анфиса Чехова извинилась перед бурятками
После скандала Анфиса Чехова извинилась перед бурятками
Общество, 04.07.2021
Телеведущая Анфиса Чехова попросила «простить её, дуру грешную»
В Бурятии на блокпостах проверили 18 тысяч автомобилей
В Бурятии на блокпостах проверили 18 тысяч автомобилей
Общество, 04.07.2021
Зампред правительства Бурятии считает, что посты контроля на дорогах приведут к нужному результату
Анфису Чехову обвинили в расизме из-за слов про бурятское лицо
Анфису Чехову обвинили в расизме из-за слов про бурятское лицо
Общество, 04.07.2021
Жительницы Бурятии «атаковали» страницу телеведущей Анфисы Чеховой, требуя извинений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^