Здание Бурятского хореографического колледжа реконструируют

Работы по проекту реконструкции были задержаны из-за переноса бомбоубежища
В Улан-Удэ состоится реконструкция Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева. Здание было построено ещё в середине прошлого века, сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.
- Данные работы профинансированы из республиканского бюджета к 100-летию образования республики. Также к юбилею на средства республиканского бюджета будут построены и реконструированы многие социальные объекты, учреждения культуры и спорта, такие как театрально-культурный центр «Байкал», - пояснил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
В мае этого года торги на создание проектной документации по реконструкции хореографического колледжа выиграло ООО «Проектная мастерская «Проект Байкал».
- Работы по проекту реконструкции были задержаны ввиду долгого решения некоторых проблемных вопросов, таких как перенос бомбоубежища в другое место. В настоящее время работы по созданию проектно-сметной документации возобновлены,- объяснил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Ожидается, что в октябре будет получено положительное решение государственной экспертизы, а в ноябре заказчику проекта – управлению капитального строительства Бурятии будет выдан полный комплект проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы.
Проект должен предусмотреть концертный зал на 390 мест для проведения концертов классической, хоровой и эстрадной музыки, театральных спектаклей, а также сцену, обеспечивающую возможность проведения концертов симфонического оркестра (до 100 человек), музыкальных и театральных постановок со всем технологическим оборудованием.
Также планируется обустройство помещений общеобразовательного курса на 100 учащихся, учебных залов для хореографии, зала гимнастики, помещений музыкального образовательного курса, студий видео- и аудиозаписи, административно-хозяйственных, складских и технических помещений согласно штатному расписанию.
Проектировщикам предстоит учесть проектные решения по благоустройству территории малыми архитектурными формами, конструкциями тротуаров, дорог и проездов, а здания образовательного учреждения – архитектурной подсветкой.
Здание Бурятского хореографического колледжа реконструируют
Общество, Фото:
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