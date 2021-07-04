 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 июля

03 июля

02 июля

Популярное

Здание Бурятского хореографического колледжа реконструируют

Здание Бурятского хореографического колледжа реконструируют
Общество,  Фото:УКС РБ
Работы по проекту реконструкции были задержаны из-за переноса бомбоубежища

В Улан-Удэ состоится реконструкция Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева. Здание было построено ещё в середине прошлого века, сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.

- Данные работы профинансированы из республиканского бюджета к 100-летию образования республики. Также к юбилею на средства республиканского бюджета будут построены и реконструированы многие социальные объекты, учреждения культуры и спорта, такие как театрально-культурный центр «Байкал», - пояснил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

В мае этого года торги на создание проектной документации по реконструкции хореографического колледжа выиграло ООО «Проектная мастерская «Проект Байкал».

- Работы по проекту реконструкции были задержаны ввиду долгого решения некоторых проблемных вопросов, таких как перенос бомбоубежища в другое место. В настоящее время работы по созданию проектно-сметной документации возобновлены,- объяснил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Ожидается, что в октябре будет получено положительное решение государственной экспертизы, а в ноябре заказчику проекта – управлению капитального строительства Бурятии будет выдан полный комплект проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы.

Проект должен предусмотреть концертный зал на 390 мест для проведения концертов классической, хоровой и эстрадной музыки, театральных спектаклей, а также сцену, обеспечивающую возможность проведения концертов симфонического оркестра (до 100 человек), музыкальных и театральных постановок со всем технологическим оборудованием.

Также планируется обустройство помещений общеобразовательного курса на 100 учащихся, учебных залов для хореографии, зала гимнастики, помещений музыкального образовательного курса, студий видео- и аудиозаписи, административно-хозяйственных, складских и технических помещений согласно штатному расписанию.

Проектировщикам предстоит учесть проектные решения по благоустройству территории малыми архитектурными формами, конструкциями тротуаров, дорог и проездов, а здания образовательного учреждения – архитектурной подсветкой.
хореографический колледж реконструкция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Здание Бурятского хореографического колледжа реконструируют
Здание Бурятского хореографического колледжа реконструируют
Общество, 04.07.2021
Работы по проекту реконструкции были задержаны из-за переноса бомбоубежища
Иркутская область ужесточила ограничения из-за COVID-19
Иркутская область ужесточила ограничения из-за COVID-19
Общество, 04.07.2021
Приостановили работу театров, саун, фудкортов и др.
Число погибших от коронавируса в Бурятии превысило 1300 человек
Число погибших от коронавируса в Бурятии превысило 1300 человек
Общество, 04.07.2021
Спустя неделю после локдауна ситуация с COVID-19 остаётся напряжённой
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 04.07.2021
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
Ольхон открыли для посещения после проливных дождей
Ольхон открыли для посещения после проливных дождей
Общество, 04.07.2021
На самом крупном острове Байкала закончилась непогода
В Бурятии отмечает юбилей легендарный тренер по борьбе
В Бурятии отмечает юбилей легендарный тренер по борьбе
Общество, 04.07.2021
Валерий Иванов воспитал больше 100 мастеров спорта
Полицейские Казани ищут девушку из Бурятии
Полицейские Казани ищут девушку из Бурятии
Общество, 03.07.2021
Брат пропавшей полагает, что девушка может находиться в Татарстане 
В Улан-Удэ мама потеряла сына, выносящего 10 часов мусор
В Улан-Удэ мама потеряла сына, выносящего 10 часов мусор
Общество, 03.07.2021
В отношении женщины составлен административный протокол
Прогулки по Улан-Удэ. Июнь 2021
Прогулки по Улан-Удэ. Июнь 2021
Общество, 03.07.2021
Посмотрим на Улан-Удэ через объектив фотокорреспондента Сергея Тарасенко
В Бурятии заслуженный работник культуры России празднует юбилей
В Бурятии заслуженный работник культуры России празднует юбилей
Общество, 03.07.2021
Вячеслав Буланов сделал огромный вклад в развитие музыкального искусства республики
Пропавшая с сыном жительница Улан-Удэ найдена
Пропавшая с сыном жительница Улан-Удэ найдена
Общество, 03.07.2021
Женщина сама вернулась домой 
В Бурятии будут развивать Пушкинскую карту
В Бурятии будут развивать Пушкинскую карту
Общество, 03.07.2021
Школьники и студенты получат три тысячи рублей на посещение театров и музеев
Бурятия на борьбу с COVID-19 получит 374,9 млн рублей
Бурятия на борьбу с COVID-19 получит 374,9 млн рублей
Общество, 03.07.2021
Будут приобретены аппараты ИВЛ, рентген-аппараты и многое другое 
ГИБДД Бурятии отмечает 85-летние
ГИБДД Бурятии отмечает 85-летние
Общество, 03.07.2021
Сотрудники остаются на посту в любую погоду, обеспечивая дорожную безопасность 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^