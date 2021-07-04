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Ольхон открыли для посещения после проливных дождей

Ольхон открыли для посещения после проливных дождей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На самом крупном острове Байкала закончилась непогода

Туристические маршруты на байкальском острове Ольхон, закрытые из-за проливных дождей, вновь заработали. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Непогода закончилась. На самом крупном острове Байкала вновь светит солнце! Ветер помог просушить последствия дождей, и это обстоятельство позволяет открыть все туристические маршруты в «сердце Байкала», - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».

С 3 июля вновь стали доступны к посещению без ограничений как юг Ольхона, так и север острова.

Север байкальского острова Ольхон в середине недели закрыли для посещения на неопределённый срок из-за размытых дождями дорог. Водители, чтобы не застрять на дорогах, стали ездить по нетронутому травяному покрову, что неблагоприятно сказывалось на состоянии почв и растительности особо охраняемой природной территории. На севере Ольхона находятся популярные туристические маршруты.

Гостям Прибайкальского национального парка напоминают, что для посещения особо охраняемой природной территории необходимо получить разрешение. Перед выходом на маршрут стоит ознакомиться с правилами пребывания в парке и с классом пожарной опасности на текущие сутки на выбранной территории. 
Ольхон Байкал туризм
 
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