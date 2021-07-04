На самом крупном острове Байкала закончилась непогода
Туристические маршруты на байкальском острове Ольхон, закрытые из-за проливных дождей, вновь заработали. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
- Непогода закончилась. На самом крупном острове Байкала вновь светит солнце! Ветер помог просушить последствия дождей, и это обстоятельство позволяет открыть все туристические маршруты в «сердце Байкала», - сообщили в «Заповедном Прибайкалье».
С 3 июля вновь стали доступны к посещению без ограничений как юг Ольхона, так и север острова.
Север байкальского острова Ольхон в середине недели закрыли для посещения на неопределённый срок из-за размытых дождями дорог. Водители, чтобы не застрять на дорогах, стали ездить по нетронутому травяному покрову, что неблагоприятно сказывалось на состоянии почв и растительности особо охраняемой природной территории. На севере Ольхона находятся популярные туристические маршруты.
Гостям Прибайкальского национального парка напоминают, что для посещения особо охраняемой природной территории необходимо получить разрешение. Перед выходом на маршрут стоит ознакомиться с правилами пребывания в парке и с классом пожарной опасности на текущие сутки на выбранной территории.
Ольхон открыли для посещения после проливных дождей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 04.07.2021
Валерий Иванов воспитал больше 100 мастеров спорта
Общество, 04.07.2021
Утром туманы
Брат пропавшей полагает, что девушка может находиться в Татарстане
В отношении женщины составлен административный протокол
Посмотрим на Улан-Удэ через объектив фотокорреспондента Сергея Тарасенко
Вячеслав Буланов сделал огромный вклад в развитие музыкального искусства республики
Женщина сама вернулась домой
Школьники и студенты получат три тысячи рублей на посещение театров и музеев
Будут приобретены аппараты ИВЛ, рентген-аппараты и многое другое
Сотрудники остаются на посту в любую погоду, обеспечивая дорожную безопасность
Общее число случаев заражения превысило отметку в 45,5 тысяч
Учения проходили в 35-градусную жару
Одобрение дал оперштаб России
Участники рассказывают о вещах, которые нравится делать вместе с семьёй
Властями региона была утверждена концепция по созданию приютов