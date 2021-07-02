Ограничения связаны с состоянием грунтовых дорог острова, которые стали небезопасными из-за дождей
Север острова Ольхон Прибайкальского национального парка в Иркутской области закрыт к посещению на неопределённый срок. По южному маршруту острова действует ограничение для автомобилей: допустимо передвижение только пешком или на велосипеде. Такое решение было принято участниками оперативного штаба, состоявшегося 1 июля в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Необходимость введения ограничений связана с состоянием грунтовых дорог Ольхона, которые из-за продолжительных дождей стали небезопасными для передвижения. Водители объезжают заполненные водой участки по обочинам и нетронутому травяному покрову, что неблагоприятно сказывается на состоянии почв и самой растительности особо охраняемой природной территории. Накануне два автовладельца были вынуждены прибегнуть к услугам спецтехники, чтобы эвакуировать машины из «дорожных ловушек».
По наблюдениям сотрудников Островного лесничества, для приведения дорог в приемлемое для проезда автомобилей состояние, потребуется не менее двух суток без осадков. Согласно предварительному прогнозу, дожди прекратятся лишь через три дня.
Уточнять актуальную информацию о состоянии маршрута можно по бесплатному телефону 8 800 302 04 58, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Север Ольхона закрыт для туристов на неопределённый срок
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Лауреаты представят республику на всебурятском фестивале
Пациентку поразила самоотверженная работа медперсонала в реанимации
Ветеранов Курумканского района поздравили юбилейными датами
Администрация Иркутска выступила против принимаемых мер
Это было сделано по просьбе родственников
Он составит 11950 рублей
С 5 июля в регионе начнут работать дополнительные 160 мест для лечения
Идёт приём работ на конкурс «Стимул мечты – это сам ты!»
Турнир состоится в Будапеште
Свидетельства получили восемь осуждённых
В этом году к подъёму рек привели несколько причин
Люди там выпивают, только крепкий алкоголь никак не купить
Состоялся первый турнир по стритболу
Сотрудница банка сумела отговорить пенсионерка, которая была на связи с аферистом
В столице Бурятии проверяют нахождение детей на улице без взрослых