Север Ольхона закрыт для туристов на неопределённый срок

Ограничения связаны с состоянием грунтовых дорог острова, которые стали небезопасными из-за дождей



Север острова Ольхон Прибайкальского национального парка в Иркутской области закрыт к посещению на неопределённый срок. По южному маршруту острова действует ограничение для автомобилей: допустимо передвижение только пешком или на велосипеде. Такое решение было принято участниками оперативного штаба, состоявшегося 1 июля в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Необходимость введения ограничений связана с состоянием грунтовых дорог Ольхона, которые из-за продолжительных дождей стали небезопасными для передвижения. Водители объезжают заполненные водой участки по обочинам и нетронутому травяному покрову, что неблагоприятно сказывается на состоянии почв и самой растительности особо охраняемой природной территории. Накануне два автовладельца были вынуждены прибегнуть к услугам спецтехники, чтобы эвакуировать машины из «дорожных ловушек».



По наблюдениям сотрудников Островного лесничества, для приведения дорог в приемлемое для проезда автомобилей состояние, потребуется не менее двух суток без осадков. Согласно предварительному прогнозу, дожди прекратятся лишь через три дня.



Уточнять актуальную информацию о состоянии маршрута можно по бесплатному телефону 8 800 302 04 58, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

