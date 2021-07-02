 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 июля

01 июля

Популярное

Север Ольхона закрыт для туристов на неопределённый срок

Север Ольхона закрыт для туристов на неопределённый срок
Общество,  Фото:pixabay.com
Ограничения связаны с состоянием грунтовых дорог острова, которые стали небезопасными из-за дождей

Север острова Ольхон Прибайкальского национального парка в Иркутской области закрыт к посещению на неопределённый срок. По южному маршруту острова действует ограничение для автомобилей: допустимо передвижение только пешком или на велосипеде. Такое решение было принято участниками оперативного штаба, состоявшегося 1 июля в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Необходимость введения ограничений связана с состоянием грунтовых дорог Ольхона, которые из-за продолжительных дождей стали небезопасными для передвижения. Водители объезжают заполненные водой участки по обочинам и нетронутому травяному покрову, что неблагоприятно сказывается на состоянии почв и самой растительности особо охраняемой природной территории. Накануне два автовладельца были вынуждены прибегнуть к услугам спецтехники, чтобы эвакуировать машины из «дорожных ловушек».

По наблюдениям сотрудников Островного лесничества, для приведения дорог в приемлемое для проезда автомобилей состояние, потребуется не менее двух суток без осадков. Согласно предварительному прогнозу, дожди прекратятся лишь через три дня.

Уточнять актуальную информацию о состоянии маршрута можно по бесплатному телефону 8 800 302 04 58, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Ольхон Иркутская область национальный парк туризм ограничение движения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии назвали победителей конкурса книг «Навстречу «Алтаргане»
В Бурятии назвали победителей конкурса книг «Навстречу «Алтаргане»
Общество, 02.07.2021
Лауреаты представят республику на всебурятском фестивале
В Улан-Удэ вылечили пациентку с 90% поражением лёгких
В Улан-Удэ вылечили пациентку с 90% поражением лёгких
Общество, 02.07.2021
Пациентку поразила самоотверженная работа медперсонала в реанимации
В Бурятии дни рождения отметили три долгожителя
В Бурятии дни рождения отметили три долгожителя
Общество, 02.07.2021
Ветеранов Курумканского района поздравили юбилейными датами
На Ангаре увеличили сброс воды, чтобы не подтопило Бурятию
На Ангаре увеличили сброс воды, чтобы не подтопило Бурятию
Общество, 02.07.2021
Администрация Иркутска выступила против принимаемых мер
В голосование по памятнику Эржене Будаевой включён 4-й вариант
В голосование по памятнику Эржене Будаевой включён 4-й вариант
Общество, 02.07.2021
Это было сделано по просьбе родственников
В Иркутской области развернули ещё 300 «ковидных» коек
В Иркутской области развернули ещё 300 «ковидных» коек
Общество, 02.07.2021
С 5 июля в регионе начнут работать дополнительные 160 мест для лечения
Жителей Бурятии приглашают побороться за участие в «Тавриде»
Жителей Бурятии приглашают побороться за участие в «Тавриде»
Общество, 02.07.2021
Идёт приём работ на конкурс «Стимул мечты – это сам ты!»
В Бурятии осуждённые выучились на сварщиков
В Бурятии осуждённые выучились на сварщиков
Общество, 02.07.2021
Свидетельства получили восемь осуждённых
В зоне возможного подтопления живут более 18 тысяч улан-удэнцев
В зоне возможного подтопления живут более 18 тысяч улан-удэнцев
Общество, 02.07.2021
В этом году к подъёму рек привели несколько причин
В Бурятии развеяли миф о совсем не пьющей деревне
В Бурятии развеяли миф о совсем не пьющей деревне
Общество, 02.07.2021
Люди там выпивают, только крепкий алкоголь никак не купить  
В улан-удэнской колонии установили стритбольное кольцо
В улан-удэнской колонии установили стритбольное кольцо
Общество, 02.07.2021
Состоялся первый турнир по стритболу
В Иркутской области сотрудницу банка поощрили за предотвращение мошенничества
В Иркутской области сотрудницу банка поощрили за предотвращение мошенничества
Общество, 02.07.2021
Сотрудница банка сумела отговорить пенсионерка, которая была на связи с аферистом
В Улан-Удэ родителей гуляющих по улицам детей вызывают в полицию
В Улан-Удэ родителей гуляющих по улицам детей вызывают в полицию
Общество, 02.07.2021
В столице Бурятии проверяют нахождение детей на улице без взрослых

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^