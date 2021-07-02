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В Бурятии развеяли миф о совсем не пьющей деревне

В Бурятии развеяли миф о совсем не пьющей деревне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди там выпивают, только крепкий алкоголь никак не купить

Журналисты интернет-издания «Слива» выпустили фильм о деревне Тохорюкта Хоринского района Бурятии, в которой вот уже 19 лет «сухой закон». Его приняли в начале нулевых, когда в улусе не было работы, колхоз разваливался, и местные жители начали спиваться.

- На сельском сходе все решили, что продолжать так жить, ведь безденежье было, плохо жилось, невозможно. Люди, которые не зарабатывали, продавали на дому спирт и так выживали, можно сказать. Мы все решили, что всё, хватит продавать этот спирт, - рассказала в интервью «Сливе» директор местной школы Дарима Дашинимаева.

Также она добавила, что дети в деревне даже не знают, как выглядят пьяные люди.

Всё же журналисты «Сливы» не поверили, что местные жители совсем не пьют и отправили своего коллегу по дворам в поисках самогона. Ни в одном доме мужчине не продали спиртное, добавив, что вряд ли он сможет найти крепкий алкоголь в деревне.

Однако пиво в улусе всё-таки продаётся. Местный предприниматель получил разрешение и теперь торгует алкогольным напитком.

- Пивом официально торгуем, открыто. Насчёт водки, крепкого алкоголя даже и не думали. Тут народ такой - мужики запьют, женщины начинают: «Ой, пиво продаёте. Мы жаловаться прокурору будем». Я говорю: «Пожалуйста, жалуйтесь. Я имею право, закон не нарушаю, документы есть». А так, проводите работу со своими мужьями, с соседями, с прочими. В наше время у человека должен быть выбор, - заявил хозяин магазина Владимир.

По словам продавщицы, пиво берут редко, не каждый день.

Но крепкий алкоголь в деревне Тохорюкта всё-таки пьют. Его можно купить в соседнем селе в 10 километрах. Гулянки, в основном, проходят по большим праздникам. Кроме этого, журналисты приехали в деревню в Родительский день и многие встретившиеся им люди были выпившие.

Местный врач рассказала, что люди стали пить незначительно меньше.

- Кто не пил, кто не хочет, он и сейчас не пьёт. Есть человек пять-шесть пьющих. В СМИ было написано, что мы «трезвая территория», но мы не совсем трезвая территория, всё равно гуляем. Все спрашивают: «Вот в Тохорюкте у вас вообще не пьют?». Мы также и гуляем, только водку у нас не продают. Всё равно пьём. Вот в Сагаалган бы приехали, вы бы увидели бы, - рассказала женщина.

Внедрение подобных «трезвых территорий» - обязанность каждого муниципального образования. Это прописано в национальном проекте «Демография».

- Организация «трезвых территорий» - это не организация трезвенников, это снижение алкоголя для населения. Национальный проект «Демография» направлен на увеличение продолжительности жизни российского гражданина к 2024 году до 78 лет. Вокруг этого всё и вертится, - рассказывает врач психиатр-нарколог Анна Нагаслаева. 
алкоголь алкогольная продукция трезвость
 
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