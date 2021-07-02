На планы музыкантов повлиял локдаун
Группа The Retuses в связи с локдауном перенесла концерт в Улан-Удэ на осень. Группа сообщила, что выступление запланировано на 15 сентября.
Как сообщал «Байкал-Daily», The Retuses планировали выступление в рамках офф-программы «Голос кочевников» 7 июля на сцене Русского драмтеатра. Однако с 27 июня до 11 июля в Бурятии введён локдаун. Приостановлена работа всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих. Также под запретом проведение массовых мероприятий.
Под запрет попал сам фестиваль «Голос кочевников». Об этом стало известно в середине июня. Арт-директор Наталия Уланова призналась, что вопрос его проведения долго висел в воздухе, не было возможности дать уверенный ответ артистам, продолжать или приостанавливать работу. При этом была достигнута договорённость о том, что хедлайнером первого дня станет группа «Танцы минус».
Музыканты всё чаще отменяют или переносят свои выступления в Бурятии. Так, группа «Би-2», планировавшая выступить в Улан-Удэ в апреле, сперва перенесла его осень из-за запретов Роспотребнадзора. Однако на прошлой неделе музыканты сообщили, что концерт в столице Бурятии отменён и предложили поклонникам, купившим билеты онлайн, вернуть их.
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Группа The Retuses перенесла концерт в Улан-Удэ на осень
Общество, Фото:
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