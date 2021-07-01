Волонтёры «Добродома» в Улан-Удэ сталкиваются с наглым обманом

Добровольцев просят о помощи обеспеченные владельцы шикарных домов



Улан-удэнец Василий на видео, опубликованном в Instagram, возмутился отношением некоторых непорядочных граждан к волонтёрам. Мужчина работает водителем в компании, руководитель отправил его на помощь волонтёрам «Добродома».



По словам мужчины, на некоторые заявки волонтёры приезжают к вполне обеспеченным людям.



- Сегодня возил ребят из «Добродома» по заявкам, по доставкам и столкнулся с таким неприятным явлением, когда куда-то едешь, в очень далёкие ДНТ, думаешь: «Там кто-то ждёт, не может выбраться оттуда, далеко магазины, аптеки». Подъезжаешь к красивому особняку, возле которого стоят парочка недешёвых машин, которые, явно, передвигаются каждый день куда-то. Выходит такой дядя, больше меня в два раза, забирает эти лекарства или продукты, - рассказывает Василий.



Мужчина задаётся вопросом «Кто воспитывал таких людей? Где их совесть? И кого они пытаются обмануть?»



- Вы думаете, что обманываете правительство, власть? Вы обманываете простых людей, которые просто самоорганизовались, сплотились в такой момент, чтобы помочь тем, кому это действительно нужно. Очень сложно подбирать слова. Не знаю, как вас назвать. Паразитами? Очень, наверное, точно будет сказать. Паразиты, реально, - подметил мужчина.



Также он добавил, что так люди обманывают вовсе не правительство, а студентов с «горящими сердцами» и простых неравнодушных людей.



- Вы обманываете девушек, которые в колл-центре сидят, когда звоните. Вы обманываете этих молодых студентов с горящими сердцами, которые готовы прийти на помощь. Вы обманываете таких, как я, простых людей, которые приезжают помогать волонтёрам. Обманываете таких предпринимателей, как мой начальник, который выделяет транспорт, будет чинить этот автобус, заправлять его за свой счёт. Таких предпринимателей, которые готовят обеды для волонтёров. Что с вами не так? – добавил Василий.



«Хочу, чтоб была такая вакцина, которая вырабатывает у людей совесть», - подписал мужчина своё обращение.



Представители ещё одной благотворительной организация «Доброгород03» в комментариях поделись, что их волонтёры также встречаются с такими ситуациями.



«Люди такие, привыкли к халяве», «Вот поэтому такие скупые куркули - богатые финансово. Из-за каждой копейки будут трястись. Сам сталкивался с такими», «Действительно нуждающиеся могут постесняться попросить помощь, потому что у них есть совесть, а такие люди нет. Любят халяву, считают, что это аттракцион щедрости», - написали подписчики Василия.



