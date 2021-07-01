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1200 семей Бурятии обратились за новыми выплатами

1200 семей Бурятии обратились за новыми выплатами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новые выплаты положены беременным и одиноким родителям

1 июля, с начала приёма заявлений, за новыми выплатами обратились уже более 1200 семей Бурятии, сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по республике.

1 июля Пенсионный фонд России начал приём заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и одиноким родителям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Подать заявление уже можно на главной странице портала госуслуг.

Новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей с 8 до 16 лет включительно, а также женщинам, вставшим на учёт в медицинскую организацию в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Размер ежемесячного пособия беременным женщинам составит 6 649 рублей (50 % прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Бурятии на 2021 год).

Размер ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет включительно составит 6 720,50 руб. (50 % региональной величины прожиточного минимума для детей в 2021 году).

Выплаты будут назначаться с учётом комплексной оценки нуждаемости. То есть, пособия смогут получать беременные женщины или одинокие родители, если среднедушевой доход семьи меньше 12 810 руб. (прожиточного минимума на душу населения в Бурятии на 2021 год) и семья соответствует имущественным критериям назначения выплаты.

При этом заявителю необходимо подать только заявление. Большинство сведений для получения пособий (доходы, имущество и т.д. ) будут проверяться автоматически по информационных системам госорганов.

По предварительной оценке, ежемесячная выплата в Бурятии может быть назначена 5,5 тыс беременным женщинам и более 16 тыс одиноким родителям.

Вместе с тем, специалисты Отделения ПФР по республике рекомендуют не торопиться с подачей заявлений в первые дни июля, чтобы не допустить ошибок в электронном документе.

Выплаты беременным женщинам и одиноким родителям будут назначаться за полный месяц - независимо от даты подачи заявления. Перечисление средств по заявлениям, зарегистрированным в июле, начнется с августа.

Подавать заявления на обе выплаты жители Бурятии должны через портал госуслуг. Лично на приёме заявления смогут подать опекуны и попечители. Записаться на прием, начиная с 12 июля, опекуны могут по телефону горячей линии ОПФР по Бурятии 8 (3012) 29 14 14.
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