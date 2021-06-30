Улан-удэнцы выберут название для третьего моста через Уду

Название для строящегося третьего моста через Уду в Улан-Удэ выберут голосованием. Об этом сообщил во время отчёта об итогах работы правительства за 2020 год глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Для жителей города Улан-Удэ и для всего населения республики это очень значимый объект. Его строительство наши жители ждали уже давно, с советских времен. Благодарим президента России Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Предлагаю вместе с улан-удэнцами выбрать название для нового моста. Мы организуем сбор предложений, а затем рейтинговое голосование. Каждый может предложить свой вариант названия моста, - сообщил глава.
Третий мост через Уду в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная начали строить в апреле 2020 года. На строительство из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года. Он напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы, тем самым должен решить проблему пробок на магистральных улицах города.
Как сообщал «Байкал-Dailу», этой весной Бурятское региональное отделение всероссийской организации «Боевое братство» предложило назвать мост в честь трёх боевых генералов, уроженцев Бурятии.
Ранее в соцсетях улан-удэнцы шутливо креативили с названием для моста. Его предлагали назвать «Цыденовским» «Безопасным» или в честь журналиста Юлии Пермяковой, которая задала вопрос про мост на пресс-конференции Путина.